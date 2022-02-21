Сборной не помощник. Довбик серьезно травмировался и выбыл на 5-6 недель

Артему потребуется операция

  • 21.02.2022 19:58
  • 5547 просмотров
  • 9 комментариев
Сборной не помощник. Довбик серьезно травмировался и выбыл на 5-6 недель
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик травмировался. 
 
Сообщается, что 24-летний форвард во время работы со штангой в тренажерном зале серьезно повредил грудную мышцу. По предварительным оценкам медиков, форварду необходима операция. Пауза в работе составит примерно 5-6 недель.

Таким образом, Довбик с большой долей вероятности не поможет сборной в стыковых матчах ЧМ-2022, который пройдут в конце марта.
 
В текущем сезоне Артем сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник — ТаТоТаке

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Nordenus, 21.02.2022 19:59
    +12
    Это просто
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    online
    Lulinnha, 21.02.2022 20:29
    +5
    Лучший форвард и тот вылетел от травмы...
    Придётся использовать Яремчука играющего мало.Ярмоленко самая важная деталь в атаке. Андрей почти не играет за ВХ но в сборной самый полезный игрок. Может решать результаты индивидуально.
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    marko2020, 21.02.2022 20:08
    +5
    Самоуверенность сыграла злую шутку. Поэтому и нужно в зале заниматься с хорошим тренером, по его методике
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    online
    Алексей Голяченко, 21.02.2022 20:39
    +2
    Очень плохая новость. Артем сейчас сборной ох как нужен
    Пусть поправляется
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    online
    umnuy2, 21.02.2022 20:28
    +2
    нам бы он с лосями шотландскими пригодился бы хотя бы на минут 30 в концовке
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    online
    umnuy2, 21.02.2022 20:27
    +2
    началось...
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    Андрей Сиденко, 21.02.2022 20:07
    +1
    А Жуниор Мораес уже закончил выступления за зборную?
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    online
    Chystyi_stavok, 21.02.2022 21:14 (изменен)
    0
    Чорт забирай. То Назаренко пам'ятаю травмувався перед греками, то Довбик тепер перед шотландцями. Ніби хтось навмисне робить так, щоб нам ускладнити завдання виходу на ЧС.
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    online
    Maks Maks, 21.02.2022 20:46 (изменен)
    0
    Огромная потеря для сборной. Теперь вообще непонятно кто центрнапом с Шотландией будет
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