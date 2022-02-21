Сборной не помощник. Довбик серьезно травмировался и выбыл на 5-6 недель

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик травмировался.
Сообщается, что 24-летний форвард во время работы со штангой в тренажерном зале серьезно повредил грудную мышцу. По предварительным оценкам медиков, форварду необходима операция. Пауза в работе составит примерно 5-6 недель.
Таким образом, Довбик с большой долей вероятности не поможет сборной в стыковых матчах ЧМ-2022, который пройдут в конце марта.
В текущем сезоне Артем сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
Источник — ТаТоТаке
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Придётся использовать Яремчука играющего мало.Ярмоленко самая важная деталь в атаке. Андрей почти не играет за ВХ но в сборной самый полезный игрок. Может решать результаты индивидуально.
Пусть поправляется
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