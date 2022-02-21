Сборной не помощник. Довбик серьезно травмировался и выбыл на 5-6 недель

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик травмировался.



Сообщается, что 24-летний форвард во время работы со штангой в тренажерном зале серьезно повредил грудную мышцу. По предварительным оценкам медиков, форварду необходима операция. Пауза в работе составит примерно 5-6 недель.

Таким образом, Довбик с большой долей вероятности не поможет сборной в стыковых матчах ЧМ-2022, который пройдут в конце марта.



В текущем сезоне Артем сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.