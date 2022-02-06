Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Боюсь потерять Довбика»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился мнением о лидере своей команды, нападающем Артеме Довбике.

«Довбик – очень хороший игрок, настоящий топ. Я увидел это с первого дня, но сначала он не был готов физически. Когда он после травмы пришел из «Мидтьюлланда» в «Днепр-1», его физическое состояние не позволяло ему делать те спринты, которые сейчас усложняют жизнь центральным защитникам.

Он крепок в голове, держит ситуацию под контролем. Я чувствую, что его окружение направляет его и дает хорошие советы. Это очень важно. Тот спрос, который есть на него сейчас - это плод его работы и командных действий. Он думает в первую очередь о команде, а команда играет на него.

Конечно, я боюсь потерять его. Как тренер я хочу иметь в команде лучших. Хочу сохранить эту команду, построить ее вокруг Довбика, Пихаленка, Джурасека, бороться за самые высокие места и вернуть «Днепр» туда, где он заслуживает быть», — сказал Йовичевич.

Ранее сообщалось, что несмотря на интерес со стороны турецких клубов, форвард «Днепра-1» и лучший бомбардир нынешнего сезона УПЛ Артем Довбик пока остается в Украине.