Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Цена на Довбика высокая. Многие хотят его купить»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич уверен, что форвард Артем Довбик способен играть в лучших лигах Европы.

«Я думаю, что у него такой запас прочности, что он может спокойно играть в топ-5 лучших футбольных лиг Европы. Артем очень скромный парень. Он всегда умеет слушать наставника. Это его сильная сторона. К примеру, в заключительной игре в Мариуполе у него было три выхода один на один с вратарем соперника».

«Мы знаем, и он знает, что это был не его день. Мы получили право на пробитие одиннадцатиметрового удара, и он дал возможность пробить с точки Пихаленку. Хотя он наш пенальтист. Наверное, половина команд Европы хотят его купить».

«Но у него цена высокая. Полагаю, что Артем, вместе со своей семьей и агентом примут решение о том, когда ему нужно перейти в другой клуб. В данный момент я, как главный тренер, хочу, чтобы он остался в «Днепре-1» и вокруг него строить команду, – сказал Йовичевич.

В нынешнем сезоне УПЛ Артем забил 14 голов.