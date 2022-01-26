Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Цена на Довбика высокая. Многие хотят его купить»

Тренер надеется, что форвард пока продолжит выступать в его команде

  • 26.01.2022 20:28
  • 2389 просмотров
  • 12 комментариев
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Цена на Довбика высокая. Многие хотят его купить»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич уверен, что форвард Артем Довбик способен играть в лучших лигах Европы.

«Я думаю, что у него такой запас прочности, что он может спокойно играть в топ-5 лучших футбольных лиг Европы. Артем очень скромный парень. Он всегда умеет слушать наставника. Это его сильная сторона. К примеру, в заключительной игре в Мариуполе у него было три выхода один на один с вратарем соперника».

«Мы знаем, и он знает, что это был не его день. Мы получили право на пробитие одиннадцатиметрового удара, и он дал возможность пробить с точки Пихаленку. Хотя он наш пенальтист. Наверное, половина команд Европы хотят его купить».

«Но у него цена высокая. Полагаю, что Артем, вместе со своей семьей и агентом примут решение о том, когда ему нужно перейти в другой клуб. В данный момент я, как главный тренер, хочу, чтобы он остался в «Днепре-1» и вокруг него строить команду, – сказал Йовичевич.

В нынешнем сезоне УПЛ Артем забил 14 голов.

Источник — Sportarena

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktorio
    Viktorio, 26.01.2022 21:17
    +6
    Met_Kh, 26.01.2022 21:03
    Человек обоснуй ? Я смотрел 2 игры педри1 с Шахтой и Дынама этот Довбик был никакой ну реально НИКАКОЙ, я согласен на уровне ингульца, руха, миная это отличный форвард но только для колхоз, а для Европы Англия, Италия, Франция это ни о чем
    Гопота из харькавских подваротень подъехала.
    Когда у МКГ уже будут свои воспитанники, а то только на ворованные деньги можете покупать латиносов
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 26.01.2022 21:14
    +4
    Met_Kh, 26.01.2022 21:03
    Человек обоснуй ? Я смотрел 2 игры педри1 с Шахтой и Дынама этот Довбик был никакой ну реально НИКАКОЙ, я согласен на уровне ингульца, руха, миная это отличный форвард но только для колхоз, а для Европы Англия, Италия, Франция это ни о чем
    Что обосновать? Мы не доверяем цифрам и статистике? А когда выгодно говорим о его провальном опыте в Европе?! Так нужно было поинтересоваться почему у него там не получилось.
    По поводу Динамо и Шахтёра, важна командная игра, и тем более это были выездные матчи, посмотрим что будет в Днепре. Днепр-1 исторически плохо играет против грандов, вопросы к тренерскому штабу.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 26.01.2022 20:59
    +4
    100%, а завистники бесятся, ведь у Днепра лучший форвард Украины
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    Awqurr
    online
    Awqurr, 26.01.2022 20:47
    +3
    Наверно то,что он был в Европе ,для него большой плюс.главно теперь трезво оценить свои возможности и переходить в нормальную команду где он реально будет играть.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 26.01.2022 21:44
    0
    Якщо літом умовний Баєр дасть десятку, то можна відпускати. Було б нормально для гравця, збірної і клубу. Правда, це за умови, що Артем не здується в другій половині сезону.
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    Cartman
    online
    Cartman, 26.01.2022 21:27
    0
     Только вот ни кто не даёт сколько хочет Днепр . 
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 26.01.2022 21:21 (изменен)
    -2
    Viktorio, 26.01.2022 21:17
    Гопота из харькавских подваротень подъехала.
    Когда у МКГ уже будут свои воспитанники, а то только на ворованные деньги можете покупать латиносов
    Мудрик, Судаков и Лунин разве не Харьковские воспитанники?
    Ссылка
    Barabas
    online
    Barabas, 26.01.2022 20:54
    -6
    Я уверен, что летом его продадут в Европейский чемпионат. 
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 26.01.2022 21:16
    -7
    А «многие» это кто?
    Ссылка
    Lion
    Lion, 26.01.2022 20:42
    -7
    После отпуска и этого уже понесло.
    Половина команд Европы хотят его купить, это тянет на премию года...
    -
    Он в Европе уже был....
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 26.01.2022 21:17
    -9
    Aleks04, 26.01.2022 20:59
    100%, а завистники бесятся, ведь у Днепра лучший форвард Украины
    У Днепра? Есть такой клуб?
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    Met_Kh
    online
    Met_Kh, 26.01.2022 21:03
    -10
    Aleks04, 26.01.2022 20:59
    100%, а завистники бесятся, ведь у Днепра лучший форвард Украины
    Человек обоснуй ? Я смотрел 2 игры педри1 с Шахтой и Дынама этот Довбик был никакой ну реально НИКАКОЙ, я согласен на уровне ингульца, руха, миная это отличный форвард но только для колхоз, а для Европы Англия, Италия, Франция это ни о чем
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