ОФИЦИАЛЬНО. Динамо покинет Украину и проведет матчи с Барселоной и ПСЖ

Киевское «Динамо» анонсировало ряд благотворительных матчей с топ-клубами Европы.
На протяжении апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи «Динамо» с ведущими клубами Европы, среди которых «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция), «Стяуа» (Бухарест, Румыния), «Легия» (Варшава, Польша), «Барселона» (Испания), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Нидерланды), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Базель» (Швейцария).
Все эти матчи с участием чемпиона Украины будут проведены под лозунгами «Матч за Мир! Остановим Войну!» - «Match for Peace! Stop the War!»
Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.
«Динамо» Киев будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе, защищая собственное государство в войне с российским агрессором-оккупантом.
Все товарищеские матчи «Динамо» будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту будут также привлечены звезды украинского искусства.
Источник — ФК Динамо Киев
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—- Все равно никто из игроков Динамо на фронт не попадёт , а вместо того чтобы сидеть в Дрогобыче просто - можно заработать деньги на нужды ЗСУ и подготовится к игре с Шотландцами !
—
Если Шахтёр не хочет делать подобной инициативы , то можно взять для этих матчей ещё Пятова , Степаненко и прочих украинцев- им тоже нужна практика !
—-
Всем Мирного Неба над головой !
——
Лысый клоун пусть умоется сходит , не дождётся он чтобы Динамо Киев распалось !
Шахов младший подтвердил инфу
Их надо теперь пристраивать.
Им реально респект 85 пацанов наших сохранили.
Не выкинули, а реально переживают
—- Все равно никто из игроков Динамо на фронт не попадёт , а вместо того чтобы сидеть в Дрогобыче просто - можно заработать деньги на нужды ЗСУ и подготовится к игре с Шотландцами !
—
Если Шахтёр не хочет делать подобной инициативы , то можно взять для этих матчей ещё Пятова , Степаненко и прочих украинцев- им тоже нужна практика !
—-
Всем Мирного Неба над головой !
——
Лысый клоун пусть умоется сходит , не дождётся он чтобы Динамо Киев распалось !
Или у них у всех по трое детей?
Даже не двойные, а тройные стандарты в действии. Отдельная каста неприкасаемых и вседозволенных
Но я уверен все будет хорошо
Надеюсь на лучшее.
И мы снова станем спорить кто лучше из клубов.
Тут либо всем профессионалам во всех видах спорта разрешить заниматься и ездить на соревнования в другие страны, или никому. Особенно это касается командных видов спорта.
—- Все равно никто из игроков Динамо на фронт не попадёт , а вместо того чтобы сидеть в Дрогобыче просто - можно заработать деньги на нужды ЗСУ и подготовится к игре с Шотландцами !
—
Если Шахтёр не хочет делать подобной инициативы , то можно взять для этих матчей ещё Пятова , Степаненко и прочих украинцев- им тоже нужна практика !
—-
Всем Мирного Неба над головой !
——
Лысый клоун пусть умоется сходит , не дождётся он чтобы Динамо Киев распалось !
Их надо теперь пристраивать.
Им реально респект 85 пацанов наших сохранили.
Не выкинули, а реально переживают
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