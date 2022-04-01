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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо покинет Украину и проведет матчи с Барселоной и ПСЖ

Киевский клуб получил разрешение улететь из страны

  • 01.04.2022 10:07
  • 3257 просмотров
  • 18 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо покинет Украину и проведет матчи с Барселоной и ПСЖ
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» анонсировало ряд благотворительных матчей с топ-клубами Европы.

На протяжении апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи «Динамо» с ведущими клубами Европы, среди которых «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция), «Стяуа» (Бухарест, Румыния), «Легия» (Варшава, Польша), «Барселона» (Испания), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Нидерланды), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Базель» (Швейцария).

Все эти матчи с участием чемпиона Украины будут проведены под лозунгами «Матч за Мир! Остановим Войну!» - «Match for Peace! Stop the War!»

Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

«Динамо» Киев будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе, защищая собственное государство в войне с российским агрессором-оккупантом.

Все товарищеские матчи «Динамо» будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту будут также привлечены звезды украинского искусства.

Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Денисов, 01.04.2022 10:26
    +6
    Jaime_Lannister, 01.04.2022 10:21
    Надіюся, це не першоквітневий жарт.
    Эта новость есть на официальном сайте Динамо. Так что, врядли шутка
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 01.04.2022 10:16 (изменен)
    +5
    Отличное решение, каждый должен по мере возможностей помогать защищать нашей Армии нашу Украину !
    —- Все равно никто из игроков Динамо на фронт не попадёт , а вместо того чтобы сидеть в Дрогобыче просто - можно заработать деньги на нужды ЗСУ и подготовится к игре с Шотландцами !

    Если Шахтёр не хочет делать подобной инициативы , то можно взять для этих матчей ещё Пятова , Степаненко и прочих украинцев- им тоже нужна практика !
    —-
    Всем Мирного Неба над головой !
    ——
    Лысый клоун пусть умоется сходит , не дождётся он чтобы Динамо Киев распалось !
    Ссылка
    online
    Jaime_Lannister, 01.04.2022 10:21
    +3
    Надіюся, це не першоквітневий жарт.
    Ссылка
    online
    Умник, 01.04.2022 10:36
    +2
    Jaime_Lannister, 01.04.2022 10:21
    Надіюся, це не першоквітневий жарт.
    Не до шуток.
    Шахов младший подтвердил инфу
    Ссылка
    online
    Леонид Францескевич, 01.04.2022 11:29
    +1
    Лучше собрать сборную Украины и проводить такие матчи регулярно, так и к Шотландии подготовятся, и денег для ВСУ соберут, и форму поддержат.
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 01.04.2022 11:11
    +1
    Умник, 01.04.2022 10:39
    Шахтеру сложнее, у них эти сопливые бразильцы.
    Их надо теперь пристраивать.
    Им реально респект 85 пацанов наших сохранили.
    Не выкинули, а реально переживают
    Да, сложный вопрос . Нужно пытаться устроить в зарубежные чемпионаты до конца войны.
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 01.04.2022 11:09
    +1
    Умник, 01.04.2022 10:36
    Здарова. Как сам?
    Привет, жив - здоров , а ты как ? )
    Ссылка
    online
    Умник, 01.04.2022 10:36
    +1
    ___FunnyCat, 01.04.2022 10:16
    Отличное решение, каждый должен по мере возможностей помогать защищать нашей Армии нашу Украину !
    —- Все равно никто из игроков Динамо на фронт не попадёт , а вместо того чтобы сидеть в Дрогобыче просто - можно заработать деньги на нужды ЗСУ и подготовится к игре с Шотландцами !

    Если Шахтёр не хочет делать подобной инициативы , то можно взять для этих матчей ещё Пятова , Степаненко и прочих украинцев- им тоже нужна практика !
    —-
    Всем Мирного Неба над головой !
    ——
    Лысый клоун пусть умоется сходит , не дождётся он чтобы Динамо Киев распалось !
    Здарова. Как сам?
    Ссылка
    online
    fanat822, 01.04.2022 11:46 (изменен)
    0
    То есть футболисты Динамо чем-то лучше остальных мужчин призывного возраста, которым нельзя покидать Украину?
    Или у них у всех по трое детей?
    Даже не двойные, а тройные стандарты в действии. Отдельная каста неприкасаемых и вседозволенных
    Ссылка
    online
    Умник, 01.04.2022 11:39
    0
    ___FunnyCat, 01.04.2022 11:11
    Да, сложный вопрос . Нужно пытаться устроить в зарубежные чемпионаты до конца войны.
    Главное чтобы клубы не пропадали.
    Но я уверен все будет хорошо
    Ссылка
    online
    Умник, 01.04.2022 11:38
    0
    Умник, 01.04.2022 10:36
    Здарова. Как сам?
    Слава богу и нашим парням тоже жив здоров.
    Надеюсь на лучшее.
    И мы снова станем спорить кто лучше из клубов.
    Ссылка
    online
    Леонид Францескевич, 01.04.2022 11:27
    0
    ĴØЌÉŔ, 01.04.2022 11:02
    Тогда вопрос почему футболистам можно а простым людям нет ?
    Так я о том же. Либо всем, либо никому. Что за выборочность?
    Тут либо всем профессионалам во всех видах спорта разрешить заниматься и ездить на соревнования в другие страны, или никому. Особенно это касается командных видов спорта.
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 01.04.2022 11:13
    0
    ĴØЌÉŔ, 01.04.2022 11:02
    Тогда вопрос почему футболистам можно а простым людям нет ?
    Тебе буде меньше трясти, якщо Динамо буде й далі тренуватися у Дрогобичі, а не збирати мільйони для ВСУ граючи благодійні матчі по всій Європі?
    Ссылка
    online
    ĴØЌÉŔ, 01.04.2022 11:02
    0
    Леонид Францескевич, 01.04.2022 11:01
    Похоже на первоапрельскую шутку, конечно. Но если не шутка, то почему "Динамо" можно, а остальным клубам нельзя? Бред какой-то.
    Тогда вопрос почему футболистам можно а простым людям нет ?
    Ссылка
    online
    Умник, 01.04.2022 10:39
    0
    ___FunnyCat, 01.04.2022 10:16
    Отличное решение, каждый должен по мере возможностей помогать защищать нашей Армии нашу Украину !
    —- Все равно никто из игроков Динамо на фронт не попадёт , а вместо того чтобы сидеть в Дрогобыче просто - можно заработать деньги на нужды ЗСУ и подготовится к игре с Шотландцами !

    Если Шахтёр не хочет делать подобной инициативы , то можно взять для этих матчей ещё Пятова , Степаненко и прочих украинцев- им тоже нужна практика !
    —-
    Всем Мирного Неба над головой !
    ——
    Лысый клоун пусть умоется сходит , не дождётся он чтобы Динамо Киев распалось !
    Шахтеру сложнее, у них эти сопливые бразильцы.
    Их надо теперь пристраивать.
    Им реально респект 85 пацанов наших сохранили.
    Не выкинули, а реально переживают
    Ссылка
    online
    15xvulun, 01.04.2022 10:34
    0
    ХТО ЦЕ ОРГАНІЗУВАВ - РЕАЛЬНО КРУТИЙ!
    Ссылка
    online
    Леонид Францескевич, 01.04.2022 11:01
    -2
    Похоже на первоапрельскую шутку, конечно. Но если не шутка, то почему "Динамо" можно, а остальным клубам нельзя? Бред какой-то.
    Ссылка
    online
    ĴØЌÉŔ, 01.04.2022 11:01 (изменен)
    -3
    За то все Болотникова обсирали эксперты хреновы
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