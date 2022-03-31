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Источник: Динамо полным составом покинет Украину

Игрокам cтоличного клуба могут разрешить покинуть страну

  • 31.03.2022 20:37
  • 4021 просмотр
  • 10 комментариев
Источник: Динамо полным составом покинет Украину
© ФК Динамо

Журналист Сергей Болотников сообщает, что «Динамо» получило спецразрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения. По мнению журналиста, столичный клуб хочет таким образом вывезти игроков, чтобы была возможность трудоустроить их в других клубах.

«Имею интересную информацию. Завтра (1 апреля) «Динамо» полностью покинет Украину. Клуб каким-то образом получил спецразрешение от Министерства спорта. Судя по всему, «Динамо» объяснит такой поступок желанием сыграть товарняки, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Но по неофициальной информации, мотивация «Динамо» несколько иная. Говорят, клуб хочет таким образом вывезти игроков на продажу. Как известно, ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в другие клубы вне трансферного окна. Но на самом деле сроки ограничены – до 7 апреля. Потому «Динамо» и спешит. Потому что можно было дождаться, когда динамовские игроки сборной получат такое спецразрешение, но это произойдет плюс-минус через месяц.

Если это действительно произойдет, это станет взрывом Точки-У в нашем футболе. Почему только «Динамо» получило разрешение? Что будет, если другим клубам тоже разрешат? Чем футболисты лучше других украинцев, которым это запрещено? Что останется от «Динамо» после распродажи? И зачем Суркисы срочно превращают свои активы в деньги? Это такой конец «Динамо»? – написал Болотников в Facebook.

Источник — Facebook

(35 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Владимир Копяк, 31.03.2022 20:59
    +7
    Ни чего себе новость! У нас появилась каста неприкасаемых, да еще и во время войны за нашу свободу! Пусть Украину защищают дети простых рабочих и крестьян, а мажоры-футболисты потом вернуться назад в освобожденную страну белыми и пушистыми, и с деньгами.... Неужели это Гутцайт мог подписать такой документ, который отменяет распоряжение Кабинета министров по призыву наших граждан в ВСУ? Странные дела творятся в нашей стране, очень странные....
    Ссылка
    online
    zhyr, 31.03.2022 21:09
    +6
    а мінспорту може вирішувати такі питання? так може любий виїхати, за підтримки відповідного міністерства
    Ссылка
    online
    Leonkoz, 31.03.2022 20:59
    +5
    Цей брехун болотніков вже набрид.
    Ссылка
    online
    Tasha19, 31.03.2022 21:24
    +4
    Ну от і побачимо, чи це черговий накид на вентилятор від Болотнікова, чи Суркіси остаточно пробили дно.
    Ссылка
    ZloyDeda, 31.03.2022 21:44
    +2
    Владимир Копяк, 31.03.2022 20:59
    Ни чего себе новость! У нас появилась каста неприкасаемых, да еще и во время войны за нашу свободу! Пусть Украину защищают дети простых рабочих и крестьян, а мажоры-футболисты потом вернуться назад в освобожденную страну белыми и пушистыми, и с деньгами.... Неужели это Гутцайт мог подписать такой документ, который отменяет распоряжение Кабинета министров по призыву наших граждан в ВСУ? Странные дела творятся в нашей стране, очень странные....
    Кому ви вірите?! Якщо це виявиться черговою брехнею, вибачатись будете перед клубом за написане?!
    Ссылка
    ZloyDeda, 31.03.2022 21:43
    +2
    zhyr, 31.03.2022 21:09
    а мінспорту може вирішувати такі питання? так може любий виїхати, за підтримки відповідного міністерства
    Чергове вкидання від Болота! Призвище саме говорить за себе
    Ссылка
    ZloyDeda, 31.03.2022 21:43
    +2
    Джерело? Це брехливий поц, що хайпує на вкиданнях!!!
    Ссылка
    online
    Westwood., 31.03.2022 21:46
    -1
    Владимир Копяк, 31.03.2022 20:59
    Ни чего себе новость! У нас появилась каста неприкасаемых, да еще и во время войны за нашу свободу! Пусть Украину защищают дети простых рабочих и крестьян, а мажоры-футболисты потом вернуться назад в освобожденную страну белыми и пушистыми, и с деньгами.... Неужели это Гутцайт мог подписать такой документ, который отменяет распоряжение Кабинета министров по призыву наших граждан в ВСУ? Странные дела творятся в нашей стране, очень странные....
    Вполне соглаСнЫй
    они не понимают что Украины в целом может не быть
    простые люди имеют больше достоинства
    как вообще может идти речь и делить на правых левых
    Умирают люди
    Воевать идут трудяги а в этих тварях нет ни совести ничего уже не один герой Украины спортсмен который погиб уважение и честь а такие нах не нужны странее
    Ссылка
    online
    KIPR ALECS, 31.03.2022 20:58
    -1
    Давайте всех футболистов...или опять суркис порешал?
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    online
    ĴØЌÉŔ, 31.03.2022 21:43
    -2
    Как всегда богатым законы не писаны .
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