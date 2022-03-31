Источник: Динамо полным составом покинет Украину

Журналист Сергей Болотников сообщает, что «Динамо» получило спецразрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения. По мнению журналиста, столичный клуб хочет таким образом вывезти игроков, чтобы была возможность трудоустроить их в других клубах.

«Имею интересную информацию. Завтра (1 апреля) «Динамо» полностью покинет Украину. Клуб каким-то образом получил спецразрешение от Министерства спорта. Судя по всему, «Динамо» объяснит такой поступок желанием сыграть товарняки, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Но по неофициальной информации, мотивация «Динамо» несколько иная. Говорят, клуб хочет таким образом вывезти игроков на продажу. Как известно, ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в другие клубы вне трансферного окна. Но на самом деле сроки ограничены – до 7 апреля. Потому «Динамо» и спешит. Потому что можно было дождаться, когда динамовские игроки сборной получат такое спецразрешение, но это произойдет плюс-минус через месяц.

Если это действительно произойдет, это станет взрывом Точки-У в нашем футболе. Почему только «Динамо» получило разрешение? Что будет, если другим клубам тоже разрешат? Чем футболисты лучше других украинцев, которым это запрещено? Что останется от «Динамо» после распродажи? И зачем Суркисы срочно превращают свои активы в деньги? Это такой конец «Динамо»? – написал Болотников в Facebook.