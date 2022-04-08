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Президент Вереса: «Охранников моего дома в Ирпене расстреляли»

Иван Надеин – об ужасах войны

  • 08.04.2022 10:22
  • 3012 просмотров
  • 4 комментария
Президент Вереса: «Охранников моего дома в Ирпене расстреляли»
© YouTube. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, как его семья чуть не оказалась под оккупацией российских захватчиков.
 
«К нам война зашла прямо в дом. Мы с семьей жили в Ирпене, дом был оккупирован. Почувствовали весь этот ужас, который там был.
 
Мы уехали, как только война началась, но там остались наши охранники, которых расстреляли», – заявил Надеин.

Источник — ФК Верес

(10 голосов)

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Комментарии
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    online
    VLAD, 08.04.2022 11:38
    +1
    Пестики у тебя в голове, морализатор
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    online
    andeka1968, 08.04.2022 11:47
    0
    Це піздец. Як він тепер буде в очі їх родичів дивитись? Сам поїхав, а хлопців залишив щось охороняти??? Він просто кинув їх під танки.
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    online
    umnuy2, 08.04.2022 11:32
    -1
    Roma513, 08.04.2022 11:26
    Это жлобство лютое!!!За что люди погибли сам свалил казлина, оставался б мудила, теперь сидит хз где пишет! А людей расстреляли
    ипать мудак оставил охранять с пестиками пацанов против танков своё добро.А те тоже валенки-нашли за что жизнь отдавать
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    online
    Roma513, 08.04.2022 11:26
    -1
    Это жлобство лютое!!!За что люди погибли сам свалил казлина, оставался б мудила, теперь сидит хз где пишет! А людей расстреляли
    Ссылка
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