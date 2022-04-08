Президент Вереса: «Охранников моего дома в Ирпене расстреляли»

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, как его семья чуть не оказалась под оккупацией российских захватчиков.



«К нам война зашла прямо в дом. Мы с семьей жили в Ирпене, дом был оккупирован. Почувствовали весь этот ужас, который там был.



Мы уехали, как только война началась, но там остались наши охранники, которых расстреляли», – заявил Надеин.