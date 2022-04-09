Андрей Пятов впервые сыграл за харьковский Металлист

Капитан донецкого «Шахтера» Андрей Пятов в пятницу, 8 апреля, сыграл первый матч за харьковский «Металлист».

Пятов уже несколько недель поддерживает форму с харьковским клубом, который тренирует Александр Кучер, его бывший партнер по «Шахтеру». «Металлист» провел товарищеский матч против дефлимпийской сборной Украины (игроки с повреждениями органов слуха).

Харьковчане уверенно победили со счетом 3:0, причем опытный голкипер Пятов провел на поле первый тайм. Голы у «Металлиста» забили Горбунов, Демченко, Краев.

Дефлимпийская сборная Украины является действующими серебряными призерами дефлимпийских игр (2017) и действующими чемпионами Европы (2019). Сейчас украинцы готовятся к следующим дефлимпийским играм, которые пройдут с 1 по 15 мая в Бразилии.

В первом тайме на поле вышли 9 воспитанников академии футбола «Металлиста», голкипер национальной сборной Украины Андрей Пятов и Андрей Ралюченко, надевший капитанскую повязку и занявший позицию левого центрального защитника.

До перерыва инициатива принадлежала юному составу харьковчан, но 1-й тайм закончился со счетом 0:0. Во втором тайме на поле появились опытные футболисты и смогли превратить преимущество «Металлиста» в забитые мячи.

Сначала Сергей Горбунов, вышедший на позицию левого вингера (Евгений Подлепенец начал второй тайм слева в обороне) бильярдным ударом поразил дальний угол ворот соперника. Следом капитан Егор Демченко без проблем реализовал выход один на один – 2:0. Ну и результативную точку в матче поставил Владислав Краев, который замкнул эффектный прорыв Владимира Танчика по правому флангу.

«Металлист» мог сделать перевес в счете большим, прекрасные моменты имели Алекс Чидомере и Руслан Фомин, однако все закончилось победой желто-синих со счётом 3:0. Команда продолжает турецкие сборы.

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Товарищеский матч

8 апреля, Турция

Металлист Харьков – Дефлимпийская сборная Украины – 3:0

Голы: Горбунов, Демченко, Краев.

Металлист (1-й тайм): Пятов – Приходько, Влага, Ралюченко (к), Вернаттус – Цвиренко, Сынчук – Кайдалов, Тепляков, Дигтярь – Абрамов

Металлист (2-й тайм): Рыбак – Танчик, Мизюк, Порох, Подлепенец – Чидомере, Банада – Краев, Демченко (к), Горбунов – Фомин