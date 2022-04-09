УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Андрей Пятов впервые сыграл за харьковский Металлист

Харьковчане уверенно победили дефлимпийскую сборную Украины

  • 09.04.2022 03:06
  • 295 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей Пятов впервые сыграл за харьковский Металлист
© Instagram. Андрей Пятов

Капитан донецкого «Шахтера» Андрей Пятов в пятницу, 8 апреля, сыграл первый матч за харьковский «Металлист».

Пятов уже несколько недель поддерживает форму с харьковским клубом, который тренирует Александр Кучер, его бывший партнер по «Шахтеру». «Металлист» провел товарищеский матч против дефлимпийской сборной Украины (игроки с повреждениями органов слуха).

Харьковчане уверенно победили со счетом 3:0, причем опытный голкипер Пятов провел на поле первый тайм. Голы у «Металлиста» забили Горбунов, Демченко, Краев.

Дефлимпийская сборная Украины является действующими серебряными призерами дефлимпийских игр (2017) и действующими чемпионами Европы (2019). Сейчас украинцы готовятся к следующим дефлимпийским играм, которые пройдут с 1 по 15 мая в Бразилии.

В первом тайме на поле вышли 9 воспитанников академии футбола «Металлиста», голкипер национальной сборной Украины Андрей Пятов и Андрей Ралюченко, надевший капитанскую повязку и занявший позицию левого центрального защитника.

До перерыва инициатива принадлежала юному составу харьковчан, но 1-й тайм закончился со счетом 0:0. Во втором тайме на поле появились опытные футболисты и смогли превратить преимущество «Металлиста» в забитые мячи.

Сначала Сергей Горбунов, вышедший на позицию левого вингера (Евгений Подлепенец начал второй тайм слева в обороне) бильярдным ударом поразил дальний угол ворот соперника. Следом капитан Егор Демченко без проблем реализовал выход один на один – 2:0. Ну и результативную точку в матче поставил Владислав Краев, который замкнул эффектный прорыв Владимира Танчика по правому флангу.

«Металлист» мог сделать перевес в счете большим, прекрасные моменты имели Алекс Чидомере и Руслан Фомин, однако все закончилось победой желто-синих со счётом 3:0. Команда продолжает турецкие сборы.

Товарищеский матч

8 апреля, Турция

Металлист Харьков – Дефлимпийская сборная Украины – 3:0

Голы: Горбунов, Демченко, Краев.

Металлист (1-й тайм): Пятов – Приходько, Влага, Ралюченко (к), Вернаттус – Цвиренко, Сынчук – Кайдалов, Тепляков, Дигтярь – Абрамов

Металлист (2-й тайм): Рыбак – Танчик, Мизюк, Порох, Подлепенец – Чидомере, Банада – Краев, Демченко (к), Горбунов – Фомин

Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности