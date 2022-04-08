Металлист провел очередной матч на сборе в Турции

8 апреля, «Металлист» провёл очередной матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. Соперником подопечных Александра Кучера стала дефлимпийская национальная сборная Украины (игроки с проблемами слуха).
«Металлист» - Дефлимпийская национальная сборная Украины 3:0 (0:0)
Голы: Горбунов, Демченко, Краев
«Металлист» (1-й тайм): Пятов - Приходько, Влага, Ралюченко (к), Вернаттус - Цвиренко, Сынчук - Кайдалов, Тепляков, Дигтярь - Абрамов
«Металлист» (2-й тайм): Рыбак - Танчик, Мизюк, Порох, Подлепенец - Чидомере, Банада - Краев, Демченко (к), Горбунов - Фомин
Источник — ФК Металлист
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.