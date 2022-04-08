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Агент Довбика подтвердил временный переход игрока в Динамо

Форвард сможет тренироваться с киевлянами

  • 08.04.2022 23:11
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Агент Довбика подтвердил временный переход игрока в Динамо
© scdnipro1.com.ua

Алексей Люндовский, агент форварда «Днепра-1» Артема Довбика, подтвердил информацию о том, что игрок на несколько недель перейдет в состав «Динамо».

Вместе с командой Мирчи Луческу нападающий сможет поддерживать форму во время благотворительного турне в Европе.

«Артем Довбик действительно приезжает в «Динамо» (Киев), но только для тренировок с командой в течение двух-трех недель. Так как «Днепр-1» не может выехать за границу, Артему нужен качественный треннинг и игровая практика, чтобы набрать форму».

«После микротравмы, которая, потребовала оперативного вмешательства, он много работал над возвращением своих физических кондиций. И сейчас хочет максимально быстро вернуть форму, чтобы во всеоружии подойти к предстоящему сбору национальной сборной Украины», - сказал Люндовский.

Источник — FanDay

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