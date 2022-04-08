Ольга САВЧУК: «Нужно дисквалифицировать всех российских теннисистов»

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук, которая впервые станет капитаном женской национальной сборной, рассказала Sport.ua о предстоящей встрече с командой США на фоне военного вторжения российской армии в Украину.

Отметим, что в состав украинской сборной на матч Кубка Билли Джин Кинг, который состоится 15-16 апреля, вошли Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок. Честь американского флага будут защищать Даниэль Коллинс, Джессика Пегула, Элисон Риск, Шелби Роджерс и Дезире Кравчик.

- Как можете оценить нынешнее состояние игроков сборной?

- В Чарльстоне все неплохо сыграли в одиночке. И сестры Киченок, и Катарина Завацкая, которая проиграла Каролине Плишковой. Завацкая и Плишкова уже восстановились, но после таких перерывов нужна игровая практика, нужны матчи. У всех наших девушек, которые находятся в Чарльстоне, хорошее настроение, все готовы.

- Почему не удалось договориться с Ангелиной Калининой?

- Со всеми разговаривали. И Калинину спрашивали, и Дарью Снигур, и Лесю Цуренко – всех, кто высоко в рейтинге. Но сейчас очень сложные времена для всех, поэтому состав команды такой, какой есть.

- В 2019 году наша команда выступала в зональных соревнованиях в Зеленой Гуре и тогда против нас играла Ига Свёнтек. Был ли тогда заметен такой громадный потенциал этой спортсменки?

- Да, вся наша команда тогда обсуждала, что очень хороший игрок, сразу было видно, что у нее хорошие перспективы. Не знаю, было ли видно, что она станет первой ракеткой, но то, что это будет игрок топ-10 или топ-5 – точно. У нее изначально была очень необычная и сильная игра, очень разнообразная. Она разносторонняя теннисистка, думает на корте.

Тогда со Свёнтек играла Ястремская и хорошо ее «уложила». Если Даяна наберет форму и сыграет достаточное количество матчей после долгого перерыва, то ее игра тоже будет на уровне топ-10.

- Как она сейчас себя чувствует? Изначально ее не было в составе.

- Мы рассчитывали, что Даяна тоже может выступить. Ястремская возвращается после долгого перерыва, был очень нестростой выезд из Украины с сестрой и без родителей. Ей было очень сложно что-то планировать.

Сейчас она выступает в Колумбии, набирает форму. Посмотрим, как она сыграет на этой неделе. Из Боготы она прилетит уже сразу в Эшвилл. Пока мы общались лишь по телефону.

- Что можете сказать об Иванне Ястремской, которая уже дебютировала с сестрой на взрослом уровне в паре?

- Пока не видела, как она играет официальные матчи, но слышала, что очень хорошо. Иванна очень зрело выглядит, как для своего возраста. Но у нее есть на кого равняться. Сестра всегда рядом, помогает.

- Какие общие планы, связанные с поездкой в Эшвилл?

- Вся команда поедет туда в понедельник, так как тренировки лишь со вторника. До этого не будет готово покрытие. От Чарльстона ехать всего четыре часа, поэтому нам очень удобно.

- Переход с харда на грунт и наоборот на таком коротком промежутке времени – насколько это сложно?

- Грунт в Чарльстоне не такой медленный, как обычный красный, не такой вязкий. Он более быстрый, более скользкий. Конечно, придется адаптироваться, но теннисный тур такой, что каждую неделю можно играть на разных покрытиях, разными мячам, в разных условиях. То в зале, то с ветром, то с высотой над уровнем моря, поэтому всем не привыкать. Не думаю, что это проблема.

- Что думаете о составе американок? Насколько он оптимален?

- У них очень большой выбор игроков, которых можно заявлять. Все в очень хорошей форме находятся с начала года, и было понятно, что у них команда будет очень сильная. Мне кажется, что на данный момент они собрали и заявили оптимальную команду. Разве что Киз не хватает для полного счастья, но там и так достаточно хороших игроков. Тем более, если учесть, как они выступили в начале года. Будет очень непростой матч для нас.

Коллинс – один из лучших игроков для игры в составе сборных, потому что, зная ее характер, в игре за сборную она будет играть в два раза цепче и будет очень хотеть выиграть. Она и так всегда такая на корте, из-за чего ее очень непросто обыграть даже когда Даниэль не в лучшей форме. Думаю, что это очень хороший ход со стороны американок.

- Из этого состава США кто может хорошо сыграть пару?

- Думаю, что Дезире Кравчик, которая играет только в парном разряде и показывает неплохие результаты, может сыграть с любой из остальных. Также все будет зависеть от счета в матче.

- Вы будете впервые в роли капитана сборной. Какие это вызывает эмоции?

- Очень жду этого матча, очень рада попробовать себя в новом амплуа. Очень переживаю, потому что это непростая роль. Я столько раз смотрела, как это все происходит у Миши Филимы, как тяжело сидеть на матчах непосредственно на скамейке. Как тяжело находить нужные слова в нужный момент для своих игроков. Буду морально к этому готовиться.

- Будет ли у нашей команды какая-то поддержка?

- У меня уже билетов 100 заказали, поэтому поддержка будет. Плюс с нашими девушками еще кто-то будет.

- Сообщалось, что Федерация тенниса США и ITF профинансируют поездку украинок на этот матч. Расскажите подробнее об этом, кто был инициатором?

- Они такие молодцы, пошли в этом плане на помощь, поделив между собой расходы. Было несколько звонков по поводу организации матча, они сказали, что все возьмут на себя и чтобы мы не волновались. Скорее всего, будет только команда, я и все. Поэтому нам нужна будет помощь. Точно не уверена, кто был инициатором, но думаю, что обратилась наша федерация. Но с их стороны не стоял вопрос, нужно ли соглашаться, они очень быстро пошли на встречу.

- Как наши теннисистки сейчас морально переживают то, что на территории Украины идут полномасштабные военные действия?

- Практически у всех кто-то из семьи сейчас находится в Украине. Невозможно подобрать слова, как все себя чувствуют, насколько разбиты морально. Конечно, держатся, но это очень тяжело пережить. Сложно описать, как все переживают за свои семьи, за свою страну.

- До начала войны многие ведущие мировые СМИ предупреждали о предстоящем российском вторжении. Как это воспринималось на Западе, где вы сейчас проживаете, верили ли в это?

- Я постоянно видела это в новостях. Здесь постоянно рассказывали, что вот-вот российские войска войдут в Украину, давали 99%, что так случится. Практически каждый день по всем каналам об этом сообщали. Но мне настолько не верилось в это, думала, что как всегда западные новости нагнетают, но это все оказалось правдой.

- Насколько вас шокировали события 24 февраля?

- Шок – это мягко сказано. Мне и маме позвонила моя тетя, которая вместе с моим дедушкой и моей собакой сейчас в Украине, под Киевом. Она набрала нас в 5 утра по Киеву, в ужасе и плача по телефону сказала, что взрываются бомбы. Помню этот звонок, она плакала в телефон и говорила, что ей очень страшно и она не знает, что делать. С тех пор мы живем в постоянном страхе, каждое утро выходим на связь со своей семьей и проверяем, все ли в порядке, живы ли они. Это не описать, никто со стороны, кто не находится в такой ситуации, не понимает, что это такое.

- Илья Марченко две недели назад на своем канале опубликовал анонимные комментарии о войне от российских теннисистов. Знаю, что вы дружите со многими спортсменками из рф, если ли какое-то общение сейчас?

- Дружила. Изначально из всех моих теперь уже бывших друзей, коллег, написали всего несколько человек, спросили как семья. В принципе, тут мало что можно написать. От них я этого и ожидала, но от многих, кто не написал, я не ожидала и сейчас нахожусь в таком «убитом» состоянии, потому что это люди, которых я знаю с 9 лет, с начала моей теннисной карьеры. Думала, что они мои друзьи, коллеги, и эти люди не просто молчат… Я еще понимаю, что они официально не высказывают свою позицию, но не позвонить, не написать, не спросить как моя семья, как я – считаю, что это преступление на человеческом уровне. И у всех наших теннисисток такая же ситуация. Я не могу это объяснить, у меня это не укладывается в голове.

- Что думаете о санкциях, которые ввели по отношению к российским и белорусским теннисным организациям? Нужно ли вводить дополнительные санкции к спортсменам?

- Я согласна со всеми нашими теннисистами, которые высказали ранее свою позицию. Должна быть полная дисквалификация. Потому что это общая вина, это их правительство, они его выбирали и не могут быть ни при чем. Почему люди, которые потеряли в россии работу, которые жили от зарплаты до зарплаты, на них санкции есть, а на спортсменах нет? Если санкции вводятся, то должны охватить всех.

Было только два игрока в Туре, которые мне написали. Только с одним человеком оттуда я общаюсь на постоянной основе. Наверное, это единственный, кто остался человеком. Все остальные – это кошмар, просто шок.

- Есть ли на Западе полное понимание того, что происходит в Украине?

- В первые две недели много людей сочувствовали, переживали, это было постоянно в новостях. Пытались помочь, спрашивали у меня, куда отправить деньги. Но я очень боюсь, что очень скоро это будет не главной новостью в западных странах и это отойдет на второй план. Очень за это переживаю. Поняла, что в основной массе людям очень тяжело понять и прочувствовать эту ситуацию, пока, грубо говоря, ракета не упадет на твой дом. Конечно, все охают, переживают. Но, наверное, человек так устроен, что пока ракета не ударит в твой дом, очень тяжело это прочувствовать.

- Сергей Стаховский и Александр Долгополов взяли оружие в руки и защищали Киев. Как вы относитесь к их поступку?

- Очень горжусь ими, такие молодцы. Говорю и мурашки по коже. Мы все очень переживаем за них, но, как все говорят, наша страна никогда не была такой сплоченной. Это показывает, насколько мы объединились, что даже спортсмены вернулись в Украину, чтобы защищать страну.

- Что для вас станет победой в этой войне?

- Хочу, чтобы как можно скорее все закончилось, перестали убивать наших людей и, конечно, полный вывод российских войск с нашей украинской территории. Украина как была с Крымом, Донецком и Луганском, так и должна оставаться.