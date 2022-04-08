Суркис и Луческу провели тайную встречу, на которой решили судьбу Динамо

В четверг в Бухаресте президент «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер Мирча Луческу провели тайную встречу, на которой решалась судьба команды.



Сообщается, что после длительной дискуссии было принято решение, что владелец киевлян продолжит финансирование клуба, а Луческу получит полный кредит доверия для постройки новой сильной команды.



Также на встрече присутствовали Григорий Суркис, Аркадий Запорожану и несколько сотрудников клуба.

Отметим, что вчера в Бухаресте киевское «Динамо» U-19 проиграло «Спортингу» и выбыло из Юношеской лиги УЕФА.