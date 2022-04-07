Киевское Динамо U-19 проиграло Спортингу и выбыло из Юношеской лиги УЕФА

7 апреля киевское «Динамо» U-19 в Бухаресте, столице Румынии, провело матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» U-19 из Португалии. Игра была перенесена в начале марта из Киева из-за военного вторжения рф в Украину.

В первом тайме сказалось, что киевляне не имеют игровой практики и находятся не в лучшей физической форме. После двух провалов на левом фланге защиты португальцы усилиями Кабрала получили фору в два мяча.

Во втором тайме киевлянам удалось отыграть один гол, отличился Владимир Бражко с пенальти. Но не более того. Финальный штурм успехом не увенчался.

Победитель поединка, «Спортинг», вышел в 1/4 финала ЮЛУ, где сыграет в лиссабонском дерби против «Бенфики». На победителя этой пары в полуфинале ожидает туринский «Ювентус». Финал четырех пройдет в швейцарском Ньоне с 22 по 25 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2021/22

1/8 финала, 7 апреля. Бухарест (Румыния), стадион «Джулешти»

Динамо Киев U-19 (Украина) – Спортинг U-19 (Португалия) – 1:2

Голы: Бражко, 49 (пен) – Кабрал, 2, 28.

«Динамо»: 1. Нещерет – 22. Малыш, 4. Боль, 14. Дячук, 8. Бенедюк – 17. Бражко, 6. Яцык (к), 11. Царенко (23. Эль Хамлиши, 88), 10. Волошин (9. Горбач, 90), 30. Диалло – 29. Близниченко.

Запас: 12. Игнатенко, 5. Скрипник, 18. Мельниченко, 21. Танчак, 26. Опанасенко.

«Спортинг»: 1. Каллаи (к) – 2. Эштевеш, 3. Ламба, 4. Р.Фернандеш, 5. Назинью – 6. Эссугу, 8. Вейга, 10. М.Фернандеш (17. Фелиш, 88) – 11. Кабрал (13. Траввасуш, 82), 9. Рибейру (18. Шермити, 63), 7. Менину (16. Диаш, 63).

Запас: 22. Пинту, 14. Батишта, 15. Даниэл.

Предупреждения: Боль (55), Волошин (68), Яцык (85), Диалло (87), Близниченко (90), Малыш (90+2) – Р.Фернандеш (48).

Сетка турнира

ГОЛ! 0:1. Кабрал, 2 мин.

ГОЛ! 0:2. Кабрал, 28 мин.

ГОЛ! 1:2. Бражко, 49 мин (пен)