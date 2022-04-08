Ястремская не смогла пробиться во второй полуфинал в сезоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Боготе.
В 1/4 финала украинка проиграла Лауре Пигосси из Бразилии (№212 WTA).
Богота. Четвертьфинал
Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 2:6, 6:4, 6:7(3)
В третьем сете украинка имела три матчбола на приеме.
Ранее в текущем сезоне Даяна один раз выходила в полуфинал, случилось это на соревнованиях в Лионе, где украинка стала финалисткой.
В следующем раунде Пигосси сразится против Марии Осорио (№33 WTA) или Элины Аванесян (№170 WTA).
Источник — Sport.ua
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