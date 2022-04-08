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Ястремская не смогла пробиться во второй полуфинал в сезоне

Даяна завершила борьбу на соревнованиях в Колумбии

  • 08.04.2022 20:40
  • 578 просмотров
  • 5 комментариев
Ястремская не смогла пробиться во второй полуфинал в сезоне
© Copa Colsanitas. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Боготе.
 
В 1/4 финала украинка проиграла Лауре Пигосси из Бразилии (№212 WTA). 
 
Богота. Четвертьфинал
Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 2:6, 6:4, 6:7(3)

В третьем сете украинка имела три матчбола на приеме.
 
Ранее в текущем сезоне Даяна один раз выходила в полуфинал, случилось это на соревнованиях в Лионе, где украинка стала финалисткой.
 
В следующем раунде Пигосси сразится против Марии Осорио (№33 WTA) или Элины Аванесян (№170 WTA).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 08.04.2022 20:50
    +1
    Ничего против Даяны не имею, я ее больше всех люблю, но опять бездарно проиграла матч, куда она била на 2 МП, почему она так играет в ключевые моменты, я просто не понимаю...
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    online
    Александр Ад, 08.04.2022 20:50
    +1
    і знов старі граблі.Помилкі 47-18 то е сама собі програла!
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    online
    Володимир Коваленко, 08.04.2022 20:50
    +1
    розхлябаність САМОвпевненість
    Ссылка
    online
    Max Maxim, 08.04.2022 20:58
    0
    Не стабильно играет , обидно.
    Ссылка
    Spectra, 08.04.2022 20:54
    0
    Ждём, Калинину буки её сразу похоронили, но имеет шансы выиграть главное что бы у Жабер не пошла ее игра.
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