Россия атаковала Украину, спортсмены осудили военную агрессию Путина

Главные новости за 23 февраля на Sport.ua

  • 24.02.2022 08:00
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Россия атаковала Украину, спортсмены осудили военную агрессию Путина
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 23 февраля.

1. Путин объявил Украине войну. Начались массированные обстрелы. Во многих городах Украины слышно канонаду, обстрелы.

2. Браво, Роман! Яремчук подарил Бенфике ничью, а Украине – трезубец. В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бенфика» и «Аякс» забили по два гола.

3. Не хватило концентрации. Атлетико упустил победу в матче с МЮ. 19-летний Эланга спас Манчестер Юнайтед от поражения.

4. Журналист: УАФ и УПЛ хотят возобновить чемпионат Украины без зрителей. По данным Игоря Бурбаса, функционеры хотят воспользоваться нюансами закона.

5. ОФИЦИАЛЬНО. В Украине введено чрезвычайное положение. Спорт на паузе? Чрезвычайное положение будет действовать на всей территории Украины 30 дней.

6. Лидер не по зубам. Мотор на выезде проиграл Виве Кельце в Лиге чемпионов. Запорожцы не сумели дать бой польскому клубу.

7. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА перенес дату матча Юношеской лиги УЕФА Динамо – Спортинг. Встреча назначена на 9 марта.

8. «Донецк, Луганск, Крым – это Украина». Спортсмены осудили агрессию России. Sport.ua cобрал реакцию спортсменов на признание РФ «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

9. 11 игроков Шахтера, которые играют в аренде. Не всех «горняков» отправляют в «Мариуполь».

10. Хотят воспользоваться ситуацией. Бешикташу интересны три игрока Шахтера. В Турции рассчитывают, что легионеры могут выразить желание покинуть Украину.

Источник — Sport.ua

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