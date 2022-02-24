Россия атаковала Украину, спортсмены осудили военную агрессию Путина

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 23 февраля.
1. Путин объявил Украине войну. Начались массированные обстрелы. Во многих городах Украины слышно канонаду, обстрелы.
2. Браво, Роман! Яремчук подарил Бенфике ничью, а Украине – трезубец. В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бенфика» и «Аякс» забили по два гола.
3. Не хватило концентрации. Атлетико упустил победу в матче с МЮ. 19-летний Эланга спас Манчестер Юнайтед от поражения.
4. Журналист: УАФ и УПЛ хотят возобновить чемпионат Украины без зрителей. По данным Игоря Бурбаса, функционеры хотят воспользоваться нюансами закона.
5. ОФИЦИАЛЬНО. В Украине введено чрезвычайное положение. Спорт на паузе? Чрезвычайное положение будет действовать на всей территории Украины 30 дней.
6. Лидер не по зубам. Мотор на выезде проиграл Виве Кельце в Лиге чемпионов. Запорожцы не сумели дать бой польскому клубу.
7. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА перенес дату матча Юношеской лиги УЕФА Динамо – Спортинг. Встреча назначена на 9 марта.
8. «Донецк, Луганск, Крым – это Украина». Спортсмены осудили агрессию России. Sport.ua cобрал реакцию спортсменов на признание РФ «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР».
9. 11 игроков Шахтера, которые играют в аренде. Не всех «горняков» отправляют в «Мариуполь».
10. Хотят воспользоваться ситуацией. Бешикташу интересны три игрока Шахтера. В Турции рассчитывают, что легионеры могут выразить желание покинуть Украину.
Источник — Sport.ua
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