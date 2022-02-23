ОФИЦИАЛЬНО. В Украине введено чрезвычайное положение. Спорт на паузе

Вечером 23 февраля на внеочередном заседании Верховной Рады Украины принято решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины по причине агрессии РФ по отношению к Украине.

Чрезвычайное положение будет действовать на всей территории Украины 30 дней, начиная с 00:00 24 февраля 2022 года. За законопроект проголосовали 335 депутатов.

Согласно ст. 16 п. 4 Закона Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения»: «Запрещается проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом».

Это означает, что в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины проводиться не будет. Участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.

Министерство молодежи и спорта в ближайшее время примет официальное решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения. Соответствующий приказ будет издан в течение суток.

Указ Президента Украины о введении чрезвычайного положения