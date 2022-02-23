ОФИЦИАЛЬНО. В Украине введено чрезвычайное положение. Спорт на паузе

Чрезвычайное положение будет действовать на всей территории Украины 30 дней

  • 23.02.2022 21:50
  • 891 просмотр
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. В Украине введено чрезвычайное положение. Спорт на паузе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 февраля на внеочередном заседании Верховной Рады Украины принято решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины по причине агрессии РФ по отношению к Украине.

Чрезвычайное положение будет действовать на всей территории Украины 30 дней, начиная с 00:00 24 февраля 2022 года. За законопроект проголосовали 335 депутатов.

Согласно ст. 16 п. 4 Закона Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения»: «Запрещается проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом».

Это означает, что в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины проводиться не будет. Участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется. 

Министерство молодежи и спорта в ближайшее время примет официальное решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения. Соответствующий приказ будет издан в течение суток.

Указ Президента Украины о введении чрезвычайного положения

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    ABOBA, 23.02.2022 22:02
    0
    Запровадження надзвичайного стану на території України не зупинить спортивні змагання/
    згідно нової версії указу запровадження надзвичайного стану не накладе заборону на проведення спортивних заходів. Вони як і раніше будуть проходити, але без вболівальників, тому не відпадатимуть під заборону проведення масових заходів.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности