Чрезвычайное положение. В ближайший месяц соревнований в Украине не будет

Как стало известно Sport.ua, Министерство молодежи и спорта приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения (минимум 30 дней). Соответствующий приказ будет издан в течение суток.

Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины по причине агрессии РФ по отношению к Украине. Ратификация Указа Президента Украины ожидается сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

Это означает, что в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины не будет проводиться. По данным Sport.ua, участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.

Опубликован текст Указа Президента о введении чрезвычайного положения