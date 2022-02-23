Чрезвычайное положение. В ближайший месяц соревнований в Украине не будет

Вводится чрезвычайное положение на всей территории Украины

  • 23.02.2022 17:50
  • 11208 просмотров
  • 13 комментариев
Чрезвычайное положение. В ближайший месяц соревнований в Украине не будет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, Министерство молодежи и спорта приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения (минимум 30 дней). Соответствующий приказ будет издан в течение суток.

Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины по причине агрессии РФ по отношению к Украине. Ратификация Указа Президента Украины ожидается сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

Это означает, что в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины не будет проводиться. По данным Sport.ua, участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется. 

Опубликован текст Указа Президента о введении чрезвычайного положения

Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Stardeck84, 23.02.2022 18:06 (изменен)
    +22
    Спасибо плешивый падонок за "счастливое детство". Когда уже гада пристрелят , как собаку.
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    online
    ABOBA, 23.02.2022 18:05
    +15
    увы, это откат УПЛ на уровень 2015 года (из-за ухода легионеров). Хотя, футбол щас не на первом плане, конечно
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    Кроt-m@d__, 23.02.2022 18:25 (изменен)
    +7
    Как эта моль плешивая З_ _е.....ла когда она уже в своем бункере под кабаевой з...хнит ,чемпионат то куда не шло если перенесут ,ну сборной нужно тогда раньше начинать готовьтся за рубежом или где то ,с теми игроками которые с украинских клубов ,а кто в Европе подъедут позже
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    online
    Santk86, 23.02.2022 18:20
    +4
    Как мы к Шотландцам будем готовиться, непонятно
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    online
    Віталій Ткачук, 23.02.2022 18:50
    +3
    Коли вже цей карлик-педофіл здохне? Скільком людям воно вже зламало долі? Якщо б ще своїм 146% підх.йловникам, то пофіг. Нормальні люди страждають через божевільного сцаря.
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    M🥇M, 23.02.2022 18:31
    +2
    Значит есть время достроить стадион в Петрово. Надо ещё запретить продавать алкоголь до Пасхи.
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    online
    zelc006, 23.02.2022 18:29
    +2
    И срач отключат вместе с Инетом... Шо тогда робити тоді?
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    mavast, 23.02.2022 18:26
    +2
    В Турцію, де збори - там і матчі УПЛ. І підготовка збірної
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    online
    ABOBA, 23.02.2022 18:26
    +1
    Stardeck84, 23.02.2022 18:24
    Если так будет, то надо расширить чемпионат Турции с 20 до 25 команд, получится интересно, если возьмут наши команды. Все равно они все в Турции на сборах сейчас.
    теоретически можно было бы продолжить чемпионат в Турции (пусть наши олигархи скинутся), но вроде сейчас гражданам Украины нельзя покидать страну?
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    online
    OVS, 23.02.2022 19:16
    0
    А як же "спорт внє палітікі?"
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    online
    umnuy2, 23.02.2022 18:56
    0
    глупо-пусть бы без зрителей играли---я так понимаю с шотландией у нас шанчев нет если игроки будут без игровой практики полгода
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    kaka, 23.02.2022 19:08
    -2
    Это и есть наши санкции Кремлю??? Как мы могли этих зеленых долбоящеров избрать?
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    online
    Stardeck84, 23.02.2022 18:24
    -3
    Если так будет, то надо расширить чемпионат Турции с 20 до 25 команд, получится интересно, если возьмут наши команды. Все равно они все в Турции на сборах сейчас.
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    online
    Сергей Заскаль, 23.02.2022 18:15
    -3
    Прощай Катар!
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