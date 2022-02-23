Источник: Вероятность полноценного возобновления УПЛ под вопросом

Возобновление второй части чемпионата Украины по футболу, которая должна стартовать в пятницу, 25 февраля, находится под вопросом из-за агрессии Российской Федерации по отношению к Украине.

«Вероятность полноценного возобновления первенства УПЛ под вопросом. Причиной тому — происходящие события. Вероятное введение сегодня чрезвычайного положения в отдельных регионах (а речь идет, кроме Донецкой и Луганской областей, и о Харькове, Херсоне, Киеве и области) ставит под вопрос рестарт. Согласно действующему законодательству, проведение спортивных массовых мероприятий в таких регионах запрещается. Силы полиции и Нацгвардии, вследствие мобилизации и отвлечения кадров на охрану стратегических объектов, не могут гарантировать обеспечение футбольных матчей. УПЛ и УАФ эта проблема известна.

UPD: в проекте Указа Президента значится вся территория Украины», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В рамках 19-го тура УПЛ в пятницу, 25 февраля, «Заря» должна сыграть с «Минаем» в 14:00.

Голосование Верховной Рады за введение чрезвычайного положения в Украине должно состояться в среду, 23 февраля, ориентировочно в 13:20, сообщает народный депутат Железняк.