Источник: Вероятность полноценного возобновления УПЛ под вопросом

Помешать продолжению чемпионата может введение в Украине чрезвычайного положения

  • 23.02.2022 13:07
  • 2521 просмотр
  • 10 комментариев
Источник: Вероятность полноценного возобновления УПЛ под вопросом
© ФК Заря Луганск

Возобновление второй части чемпионата Украины по футболу, которая должна стартовать в пятницу, 25 февраля, находится под вопросом из-за агрессии Российской Федерации по отношению к Украине.

«Вероятность полноценного возобновления первенства УПЛ под вопросом. Причиной тому — происходящие события. Вероятное введение сегодня чрезвычайного положения в отдельных регионах (а речь идет, кроме Донецкой и Луганской областей, и о Харькове, Херсоне, Киеве и области) ставит под вопрос рестарт. Согласно действующему законодательству, проведение спортивных массовых мероприятий в таких регионах запрещается. Силы полиции и Нацгвардии, вследствие мобилизации и отвлечения кадров на охрану стратегических объектов, не могут гарантировать обеспечение футбольных матчей. УПЛ и УАФ эта проблема известна.

UPD: в проекте Указа Президента значится вся территория Украины», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В рамках 19-го тура УПЛ в пятницу, 25 февраля, «Заря» должна сыграть с «Минаем» в 14:00.

Голосование Верховной Рады за введение чрезвычайного положения в Украине должно состояться в среду, 23 февраля, ориентировочно в 13:20, сообщает народный депутат Железняк.

Источник — Telegram

(18 голосов)

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Комментарии
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    online
    turist86, 23.02.2022 13:39
    +3
    не щастить спорту. То хвилі пандемії, то орки з Мордору заважають
    Ссылка
    online
    Bulba_sumkin, 23.02.2022 14:36
    +1
    Интересно, а концерт студии «говно 95» 1 марта отменят, или это только футбола касается?
    Ссылка
    Nomad, 23.02.2022 14:25
    +1
    Раздайте медали, поручик Галицин...
    Ссылка
    online
    shevsen, 23.02.2022 13:28
    +1
    уже ввели...
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    online
    potemkin78, 23.02.2022 14:30
    0
    ABOBA, 23.02.2022 13:43
    да какой футбол. Пуйло минимум хочет Донбасс забрать, а максимум может до Киева дойти
    попытка не пытка, главное чтоб он гробов побольше прислал, а то у нас леса не хватит всех этих нападающих хоронить
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    online
    Sergey Gorbachenko, 23.02.2022 14:00
    0
    Не треба так категорично писати "забороняється проведення". При введенні надзвичайного стану влада МОЖЕ ввести заборони на окремі види діяльності, в т.ч. і проведення спортивних змагань. Але може і не заборонити. Все вирішується виходячи з обставин на даний час. Так що при введенні НС спортивні змагання можуть проводитись без будь-яких обмежень.
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    online
    Саша Денисов, 23.02.2022 13:39
    0
    Какой чемпионат? Забудьте минимум на два месяца. Теперь легионеров держите...
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    online
    ABOBA, 23.02.2022 14:03
    -2
    Sergey Gorbachenko, 23.02.2022 14:00
    Не треба так категорично писати "забороняється проведення". При введенні надзвичайного стану влада МОЖЕ ввести заборони на окремі види діяльності, в т.ч. і проведення спортивних змагань. Але може і не заборонити. Все вирішується виходячи з обставин на даний час. Так що при введенні НС спортивні змагання можуть проводитись без будь-яких обмежень.
    да, ты прав
    Ссылка
    online
    ABOBA, 23.02.2022 13:43
    -4
    да какой футбол. Пуйло минимум хочет Донбасс забрать, а максимум может до Киева дойти
    Ссылка
    online
    ABOBA, 23.02.2022 13:44
    -5
    хотя я сам очень ждал возобновления УПЛ, многие команды хорошо усилилась, вторая часть должна была быть интересной. но один у***н поставил крест на этом
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