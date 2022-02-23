Хотят воспользоваться ситуацией. Бешикташу интересны три игрока Шахтера

В Турции рассчитывают, что легионеры могут выразить желание покинуть Украину

  • 23.02.2022 09:16
  • 1845 просмотров
  • 2 комментария
Хотят воспользоваться ситуацией. Бешикташу интересны три игрока Шахтера
© ФК Шахтер. Тете

Турецкий «Бешикташ» оценивает возможность подписания нескольких футболистов донецкого «Шахтера», которые могут выразить желание покинуть Украину в случае полномасштабного вторжения на территорию страны российской армии.

По данным Fotospor, спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи присмотрел в «Шахтере» трех футболистов, которых будет готов попробовать подписать стамбульский клуб.

Речь идет о бразильцах Тете и Фернандо, а также о буркинийце Лассине Траоре, который ныне продолжает восстановление после серьезной травмы колена.

Также источник отмечает, что «Бешикташу» придется столкнутся с серьезной конкуренцией, ведь если «Шахтер» начнут покидать лидеры, спрос на них на рынке будет очень существенный.

Напомним, первый официальный матч в нынешнем году «Шахтер» должен будет провести в Харькове против «Металлиста 1925». Игра запланирована на 26 февраля.

Источник — Fotospor

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    norma_zap, 23.02.2022 09:48
    0
    Если будет дальнейшее вторжение - поуезжают почти ВСЕ легионеры со всех видов спорта, но для футболистов Турция точно не первоочередной вариант.
    Ссылка
    online
    Stelios Komnin, 23.02.2022 09:49
    -1
    Чушь полнейшая. Если война начнется, вся Европа будет втянута.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности