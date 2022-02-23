Хотят воспользоваться ситуацией. Бешикташу интересны три игрока Шахтера

Турецкий «Бешикташ» оценивает возможность подписания нескольких футболистов донецкого «Шахтера», которые могут выразить желание покинуть Украину в случае полномасштабного вторжения на территорию страны российской армии.

По данным Fotospor, спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи присмотрел в «Шахтере» трех футболистов, которых будет готов попробовать подписать стамбульский клуб.

Речь идет о бразильцах Тете и Фернандо, а также о буркинийце Лассине Траоре, который ныне продолжает восстановление после серьезной травмы колена.

Также источник отмечает, что «Бешикташу» придется столкнутся с серьезной конкуренцией, ведь если «Шахтер» начнут покидать лидеры, спрос на них на рынке будет очень существенный.

Напомним, первый официальный матч в нынешнем году «Шахтер» должен будет провести в Харькове против «Металлиста 1925». Игра запланирована на 26 февраля.