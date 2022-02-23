11 игроков Шахтера, которые играют в аренде

Ранее мы рассказывали об игроках «Динамо», которые в этом сезоне играют в аренде. У еще одного гранда – «Шахтера» - менее внушительный по именам список арендованных. Но это только на первый взгляд. Этой зимой «горняки» отправили в аренду во вторую Бундеслигу молодого таланта Даниила Сикана, а его тезка Игнатенко, который ранее выступал в аренде в «Днепре-1», попробует свои силы в Лиге 1 в составе «Бордо».

Вашему вниманию топ-11 арендованных игроков «Шахтера».

Даниил СИКАН, 20 лет

Клуб: «Ганза» (Германия)



ФК Ганза

Де Дзерби потихоньку начал подпускать Сикана к основе: хоть и эпизодично, но Даниил имел игровую практику в первой команде. Однако после того, как выздоровел Мораес, а в клубе появился звездный форвард «Аякса» Нерес, стало понятно, что Сикану места в первой команде «Шахтера» сейчас не будет. И чтобы парень имел хоть какую-то игровую практику, его отдали в аренду в «Ганзу» - познавать суровые футбольные будни в аутсайдере второй Бундеслиги. Отметим, что Сикан долго не запрягал - уже отличился дебютным голом за новый клуб, отличившись в поединке против «Дармштадта».

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Оларенважу КАЙОДЕ, 28 лет

Клуб: «Сивасспор» (Турция)

Getty Images/Global Images Ukraine



Весной 2018-го «Шахтер» арендовал Кайоде у «Манчестер Сити». Трансфер тогда считался очень удачным для дончан, ибо нигерийский форвард обладал всеми необходимыми для амплуа профильными характеристиками. В первую очередь – высокой скоростью и хорошим дриблингом. В итоге «горняки» выкупили контракт Ларри за три миллиона евро. А вот дальше застопорилось. Своего шанса в «Шахтере» форвард так и не получил. Почему? По его словам, донецкий клуб хотел заработать на нем денег, продав в Китай. Но ехать туда Кайоде наотрез отказался. И очутился в аренде. Там остается и по сей день. А зря – точно мог бы пригодиться команде.

Андрей БОРЯЧУК, 25 лет

Клуб: «Рух»



ФК Рух

Несмотря на то, что Борячук удачно стартовал в первой команде «Шахтера» - отметился забитым мячом в первом же поединке (в игре Кубка Украины против «Тернополя»), дальнейшая его карьера напоминала американские горки. Из «Шахтера» был отдан в аренду в «Мариуполь». Там проявил себя хорошо, но в «Шахтер» не вернулся, а поехал в чемпионат Турции – в «Ризеспор». Попытка оказалась неудачной. В 2021 году Борячука арендовал «Рух». Во львовской команде дела у Андрея пока что идут неплохо: он имеет постоянную игровую практику, успел забить уже пять мячей.

Маркос СИПРИАНО, 23 года

Клуб: «Сьон» (Швейцария)

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Шахтер» перешел летом 2018 года, за один миллион евро. Однако закрепиться в составе донецкой команды не смог. В первую очередь – из-за высокой конкуренции. Главное его качество – взрывная скорость. Может сыграть на левом фланге и защиты, и полузащиты. Летом прошлого года был отдан в годичную аренду в середняк швейцарского футбола «Сьон». По окончании текущего сезона должен вернуться в «Шахтер».

Владислав ВАКУЛА, 22 года

Клуб: «Полесье»



ФК Полесье

Был одним из главных запевал в «Мариуполе», которым руководил Бабич. У Вакулы – уникальный для нашего футбола дар: дриблинг. Благодаря отличной технике и неплохой скорости он способен самостоятельно решать судьбу эпизода. Однако его талант и умение нарушать спортивный режим идут рука об руку. Именно по причине всяческих «нарушений» Влад не заиграл в «Десне». Не смог закрепиться и в «Ворскле». В «Шахтере» его пробовали на месте правого защитника, но тоже неудача. Теперь попытается перезапустить свою карьеру в «Полесье».

Даниил ИГНАТЕНКО, 24 года

Клуб: «Бордо» (Франция)



ФК Бордо

Очень жесткий и цепкий опорный полузащитник, с хорошим чутьем позиции и отличным дальним ударом. Но излишне прямолинейный. Наверное, по этой причине и не сумел пробиться в основу «Шахтера». В первой половине нынешнего сезона играл на правах аренды в «Днепре-1», где был на хорошем счету. Неожиданно перешел в «Бордо»: тоже на правах аренды (до конца сезона), но с правом выкупа. Сразу же заявил, что намерен остаться во Франции. И что уже «умеет держать себя в руках». Однако в первом же поединке за свой новый клуб – против «Реймса» - получил красную карточку.

Олег ОЧЕРЕТЬКО, 18 лет

Клуб: «Мариуполь»



ФК Мариуполь

Один из самых талантливых игроков своего поколения. Воспитанник «Шахтера». Становился чемпионом страны среди юношеских команд. Позиция – левый полузащитник, однако может закрыть и всю бровку. Отличается отличным видением поля и отменной передачей. Все нормально у Олега и со скоростью, и с дриблингом. Видится, после окончания срока аренды в «Мариуполе» - летом сего года – Очеретько вернется в «Шахтер», ведь «школу молодого бойца» он уже прошел.

Валерий БОНДАРЕНКО, 28 лет

Клуб: «Александрия»



ФК Александрия

Уроженец столицы Украины первые шаги в футболе делал в «Оболони» и «Арсенале». Но стал известным благодаря выступлениям за «Александрию». Именно из этой команды Валерий перешел в 2019 году в «Шахтер», подписав с «горняками» пятилетний контракт. Однако с тех пор провел за донецкую команду лишь один поединок. Летом того же года был отдан в аренду португальской «Витории». Затем снова аренда – в «Александрию», потом – в «Ворсклу». И вот снова в «Александрию». Похоже, в «Шахтере» на этого центрбека уже не рассчитывают.

Богдан ВЬЮННИК, 19 лет

Клуб: «Мариуполь»



ФК Мариуполь

Летом прошлого года «Шахтер» отдал Вьюнника в аренду в «Мариуполь». До конца нынешнего сезона. В донецком клубе рассчитывают на этого нападающего, однако пока что ему место в основе «оранжево-черных» не светит из-за высокой конкуренции. Поэтому и пришлось идти в поисках игрового времени в «дочернюю» команду. Кстати, Вьюнник – воспитанник «Металлиста», успел поиграть и за «Динамо».

Клим ПРИХОДЬКО, 22 года

Клуб: «Кривбасс»



ФК Кривбасс. Клим Приходько (справа)

Рослый и мощный опорный полузащитник. Интересно, что является воспитанником академий и «Днепра», и «Динамо». Однако в 2017 году перешел в «Шахтер». За первую команду «горняков» не играл. Был в аренде в «Мариуполе» и «Ворскле». Теперь вот в аренде в «Кривбассе». Кстати, Приходько – уроженец Кривого Рога.

Денис СВИТЮХА, 20 лет

Клуб: «Мариуполь»



ФК Мариуполь

Универсальный футболист, способный закрыть позицию и левого вингера, и нападающего. В середине августа прошлого года присоединился к «Мариуполю». До этого в основе «Шахтера» не выступал, но привлекался к тренировкам с первой командой «горняков». За приазовцев выступает под 71-м номером. Уже успел отметиться дебютным голом в УПЛ.