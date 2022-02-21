12 друзей Игоря Суркиса

Динамовская футбольная школа известна далеко за ее пределами. Там же – далеко за пределами – играют и ее яркие представители, так как всех желающих играть динамовцев «Динамо» банально не может вместить. Поэтому и раздает их по арендам. Из арендованных «бело-синих» вышла бы отличная банда.

Жерсон РОДРИГЕШ, 26 лет

Клуб: «Труа» (Франция)

Было ощущение, что Мирча Луческу таки нашел подход к конфликтному люксембуржцу. Во всяком случае, в последнем чемпионском сезоне «Динамо» Жерсон играл заметную роль: он стал настоящим джокером команды. Казалось, что союз Жерсона и «Динамо» - это всерьез и надолго. Поэтому весьма неожиданным стало решение боссов «бело-синих» избавиться от игрока в летнее межсезонье.

Комментируя решение отдать Жерсона в аренду, президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что «футболист вел себя неадекватно». Луческу переубеждать Суркиса не стал. И Родригеш ушел в «Труа» на год в аренду. С правом выкупа за четыре миллиона евро. Однако в начале нынешней зимы поползли слухи, что «Динамо» досрочно вернет своего нерадивого, но талантливого легионера. Однако слухи не подтвердились: Жерсон останется в «Труа» до конца срока аренды. То есть, до 30 июня сего года. В этот же день заканчивается и срок контракта люксембуржца с киевским клубом. Можно предположить, что в столицу Украины Жерсон уже не вернется: там на него не рассчитывают. Вряд ли на него рассчитывают и в «Труа», ведь то и дело появляются слухи о том, что в французском клубе очень недовольны «образом жизни» 26-летнего полузащитника. Но это уже проблема не «Динамо».

Никита КРАВЧЕНКО, 24 года

Клуб: «Днепр-1»



ФК Динамо

Воспитанник «Шахтера» дебютировал в УПЛ в юном возрасте в составе «Ильичевца», после чего вместе с Николаем Шапаренко перебрался в «Динамо». Однако, в отличие от Шапаренко, пока не смог себя проявить в первой команде. За основу сыграл всего четыре матча – один в Кубке Украины и три в чемпионате.

Потому что постоянно играл в арендах: «Олимпик», «Колос», теперь вот «Днепр-1». Никита может закрыть сразу две позиции: правого защитника и правого вингера. Обладает неплохой скоростью и хорошей передачей. Возможно, после удачного сезона в команде Йовичевича его заметят и в команде Луческу.

Роман ВАНТУХ, 23 года

Клуб: «Днепр-1»

После того, как Дубинчак оперативно отправился в «Динамо» менять на левом фланге защиты отбывшего в «Эвертон» Миколенко, «Днепр-1» залатал образовавшуюся брешь очередным динамовцем. Роман Вантух поменял аренду в Одессе на аренду в Днепре. Возможно, на новом месте он проявит себя во всей красе. Талант у парня однозначно есть. Не хватает раскрутки.

Миккель ДУЭЛУНД, 24 года

Клуб: «Неймеген» (Нидерланды)



ФК Динамо

В свое время его сравнивали с Джеррардом и Лемпардом, его хотели купить «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси», но молодой датчанин неожиданно выбрал Украину. «Динамо» заплатило четыре миллиона евро за перспективного полузащитника. В 2018 году этот трансфер считался однозначным успехом «бело-синих». Однако проявить себя в Киеве Дуэлунд не сумел. Потому что был подвержен травмам. А еще из-за того, что на его позиции тогда блистал Вербич. Лишь летом следующего года у Миккеля истекает срок договора с «Динамо», но вряд ли он уже вернется в киевский клуб.

Фран СОЛЬ, 29 лет

Клуб: «Эйбар» (Испания)



ФК Динамо

Еще один футболист, о существовании которого в Украине успели порядком подзабыть. Хотя в свое время он считался главной надеждой «Динамо» в атаке времен тренера Хацкевича. За переход испанского нападающего в Киев «бело-синие» заплатили голландскому «Виллему» три с половиной миллиона евро. Но Фран, по большому счету, проявить себя в Украине так и не смог. А его контракт с динамовцами действует до конца 2023 года.

Ахмед АЛИБЕКОВ, 23 года

Клуб: «Заря»

Воспитанник запорожского футбола попал в «Динамо» в уже далеком 2016 году. Но с тех пор за «взрослую» команду из столицы Украины сыграл лишь несколько матчей. Его амплуа – опорный полузащитник, а толковых волнорезов в «Динамо» всегда хватало. Вот Ахмеду и пришлось мотаться по арендам: Чехия, Россия, теперь вот «Заря». Откровенно говоря, предпосылок для того, что он вернется в Киев, немного. Хотя игрок весьма квалифицированный.

Владислав СУПРЯГА, 21 год

Клуб: «Сампдория»



Getty Images/Global Images Ukraine

«Езжай и не возвращайся», - примерно так напутствовал Влада главный тренер «Динамо» Луческу. В данном случае динамовского тренера понять немудрено: Супряге он действительно доверял, но форвард откровенно разочаровал. Возможно, в «Динамо» Влад попал не в то время. А может, он просто не подходит по стилю «бело-синим». У него есть время, чтобы доказать свою нужность «Сампдории» и остаться там дольше, чем до конца нынешнего сезона.

Богдан ЛЕДНЕВ, 23 года

Клуб: «Фехервар»



ФК Фехервар

В «Заре» Богдан был одним из ведущих игроков. Причем широкопрофильным: мог играть и на фланге атаки, и на месте центрального полузащитника. Но вернувшись в «Динамо», так и не смог выйти на новый уровень, стушевался. Луческу давал ему шанс, в отличие от других игроков. Но Богдан его не использовал. В «Фехервар» его отдали не просто в аренду, а с правом выкупа. Видать, уже не очень рассчитывают…

Сергей БУЛЕЦА, 22 года

Клуб: «Заря»

Сергей был одним из системообразующих футболистов молодежной сборной Украины, которая стала чемпионом мира среди двадцатилетних. Отличное видение поля, хороший пас, прекрасный удар – вроде бы у Булецы все есть. Может, окромя высокой скорости. Но пока что пробиться в основу «Динамо» у него не получается. Будет искать себя в команде Виктора Скрипника.

Георгий ЦИТАИШВИЛИ, 21 год

Клуб: «Черноморец»



ФК Динамо

Безумно талантливый, но и не менее сложный в управлении футболист. А еще на его беду на «родной» позиции в «Динамо» играет Цыганков. Шансов пробиться в основу немного. С другой стороны, Луческу толком и не давал возможности Георгию проявить себя. Возможно, аренда в «Черноморце» пойдет парню впрок.

СИДКЛЕЙ, 28 лет

Клуб: ПАОК (Греция)

Бразильца с постоянным лишним весом динамовские болельщики уже наверняка успели забыть. Но зря – его контракт с «бело-синими» заканчивается лишь летом 2023 года. Летом 2018-го этот «кудесник мяча» был приобретен за пять миллионов евро. И считался новой надеждой столичного клуба. Увы, надежд не оправдал. И уже вряд ли оправдает.

Назарий РУСИН, 23 года

Клуб: «Черноморец»

Карьера Назария развивается по спирали. Такое впечатление, что по раскаленной. Подавал большие надежды в «Динамо», но стать основным не сумел. В «Заре» провел крутой сезон. Но в «Динамо» все равно не закрепился. Не закрепился и в «Днепре-1» - широкая спина Артема Довбика оказалась действительно широкой. Теперь попробует найти себя в Одессе.