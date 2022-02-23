Браво, Роман! Яремчук подарил Бенфике ничью, а Украине – трезубец

23 февраля в 22:00 прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Аякс».

После первых 45 минут игры в счете вели гости из Нидерландов (2:1), причем Себастьян Алле забил в свои и в чужие ворота.

Украинец Роман Яремчук сравнял счет для хозяев поля. Украинский форвард вышел на замену во втором тайме поединка (на 62-й мин) и забил гол на 72-й минуте.

Забив гол, Яремчук снял футболку и показал трезубец в поддержку Украины против агрессии РФ. Судья наградил форварда желтой карточкой.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 23 февраля. Лиссабон (Португалия)

Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды) – 2:2

Голы: Алле, 26 (автогол), Яремчук, 72 – Тадич, 18, Алле, 29.

Бенфика: Влаходимос, Жилберто (Диогу Гонсалвеш, 90+1), Вертонген, Отаменди (к), Гримальдо, Рафа Силва, Таарабт (Паулу Бернарду, 85), Вайгль, Нуньес (Лазаро, 90), Гонсалу Рамуш, Эвертон (Яремчук, 62).

Аякс: Пасвеер, Мазрауи (Ренсх, 90+2), Мартинес, Тимбер, Блинд (Тальяфико, 73), Альварес, Гравенберх (Классен, 74), Тадич (к), Бергейс, Алле, Антони.

Предупреждения: Мазрауи (23), Бергейс (45), Нуньес (46), Гонсалу Рамуш (49), Яремчук (73), Антони (87).

Судья: Винчич (Словения).

ГОЛ! 2:2. Яремчук, 72 мин.

ФОТО. Гол Романа Яремчука

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine