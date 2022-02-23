Браво, Роман! Яремчук подарил Бенфике ничью, а Украине – трезубец

23 февраля в 22:00 прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Аякс».
После первых 45 минут игры в счете вели гости из Нидерландов (2:1), причем Себастьян Алле забил в свои и в чужие ворота.
Украинец Роман Яремчук сравнял счет для хозяев поля. Украинский форвард вышел на замену во втором тайме поединка (на 62-й мин) и забил гол на 72-й минуте.
Забив гол, Яремчук снял футболку и показал трезубец в поддержку Украины против агрессии РФ. Судья наградил форварда желтой карточкой.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первый матч, 23 февраля. Лиссабон (Португалия)
Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды) – 2:2
Голы: Алле, 26 (автогол), Яремчук, 72 – Тадич, 18, Алле, 29.
Бенфика: Влаходимос, Жилберто (Диогу Гонсалвеш, 90+1), Вертонген, Отаменди (к), Гримальдо, Рафа Силва, Таарабт (Паулу Бернарду, 85), Вайгль, Нуньес (Лазаро, 90), Гонсалу Рамуш, Эвертон (Яремчук, 62).
Аякс: Пасвеер, Мазрауи (Ренсх, 90+2), Мартинес, Тимбер, Блинд (Тальяфико, 73), Альварес, Гравенберх (Классен, 74), Тадич (к), Бергейс, Алле, Антони.
Предупреждения: Мазрауи (23), Бергейс (45), Нуньес (46), Гонсалу Рамуш (49), Яремчук (73), Антони (87).
Судья: Винчич (Словения).
ГОЛ! 2:2. Яремчук, 72 мин.
ФОТО. Гол Романа Яремчука
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|26'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Себастьен Алле (Аякс).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Аякс).
Источник — Sport.ua
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