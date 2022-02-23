Бенфика
2 : 2
Аякс
23.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Браво, Роман! Яремчук подарил Бенфике ничью, а Украине – трезубец

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бенфика» и «Аякс» забили по два гола

  • 23.02.2022 23:59
  • 4075 просмотров
  • 9 комментариев
Браво, Роман! Яремчук подарил Бенфике ничью, а Украине – трезубец
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля в 22:00 прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Аякс».

После первых 45 минут игры в счете вели гости из Нидерландов (2:1), причем Себастьян Алле забил в свои и в чужие ворота.

Украинец Роман Яремчук сравнял счет для хозяев поля. Украинский форвард вышел на замену во втором тайме поединка (на 62-й мин) и забил гол на 72-й минуте.

Забив гол, Яремчук снял футболку и показал трезубец в поддержку Украины против агрессии РФ. Судья наградил форварда желтой карточкой.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 23 февраля. Лиссабон (Португалия)

Бенфика (Португалия)  Аякс (Нидерланды)  2:2

Голы: Алле, 26 (автогол), Яремчук, 72 – Тадич, 18, Алле, 29.

Бенфика: Влаходимос, Жилберто (Диогу Гонсалвеш, 90+1), Вертонген, Отаменди (к), Гримальдо, Рафа Силва, Таарабт (Паулу Бернарду, 85), Вайгль, Нуньес (Лазаро, 90), Гонсалу Рамуш, Эвертон (Яремчук, 62).

Аякс: Пасвеер, Мазрауи (Ренсх, 90+2), Мартинес, Тимбер, Блинд (Тальяфико, 73), Альварес, Гравенберх (Классен, 74), Тадич (к), Бергейс, Алле, Антони.

Предупреждения: Мазрауи (23), Бергейс (45), Нуньес (46), Гонсалу Рамуш (49), Яремчук (73), Антони (87).

Судья: Винчич (Словения).

ГОЛ! 2:2. Яремчук, 72 мин.

ФОТО. Гол Романа Яремчука

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
29' ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
26' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Себастьен Алле (Аякс).
18' ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Аякс).

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Artem79, 24.02.2022 00:06
    +20
    Красава, во всех смыслах
    Ссылка
    online
    PFCLviv, 24.02.2022 00:05
    +17
    Ссылка
    online
    realpidrid, 24.02.2022 00:20
    +9
    Слава Україні!!!
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    online
    pl2012ua, 24.02.2022 00:20
    +5
    Ссылка
    Voxa Hvedyk, 24.02.2022 00:37
    +2

    Нам зараз потрібна зкрізь підтримка...І це правильно!
    Ссылка
    online
    winner2012, 24.02.2022 00:36
    +2
    А на русском футболе в обзоре вырезали этот эпизод, где он снял футболку
    Ссылка
    online
    Kapitoshka, 24.02.2022 01:06
    +1
    А тим часом москалі закупили промисловий вакууматор для свого гарматного м'яса ( 45 тисяч сміттевих мішків, певно на цинк грошви не вистачає)
    Ссылка
    online
    turist86, 24.02.2022 00:20
    +1
    яка курва три тижні тому писала, що Бенфіка виставила Романа на трансфер?
    Ссылка
    online
    Dmytro, 24.02.2022 01:19
    0
    Слава Україні!
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