Бенфика
2 : 2
Аякс
23.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Тренер Аякса: «Гол Яремчука был необязательным»

Эрик тен Хаг считает, что в матче с «Бенфикой» его команда упустила победу

  • 24.02.2022 02:44
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Тренер Аякса: «Гол Яремчука был необязательным»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги выездной ничьей с «Бенфикой» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«После такого матча испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, это хороший результат, а с другой — мы упустили победу. Не реализовали два-три очень хороших голевых момента. Альварес, Гравенберх и Антони должны были забивать, но вы итоге мы пропустили сами после углового. Второй же гол «Бенфики» (который на 72-й минуте забил украинец Роман Яремчук — прим. ред.) был совсем необязательным», — сказал тен Хаг после матча.

Источник — УЕФА

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