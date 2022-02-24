Тренер Аякса: «Гол Яремчука был необязательным»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги выездной ничьей с «Бенфикой» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«После такого матча испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, это хороший результат, а с другой — мы упустили победу. Не реализовали два-три очень хороших голевых момента. Альварес, Гравенберх и Антони должны были забивать, но вы итоге мы пропустили сами после углового. Второй же гол «Бенфики» (который на 72-й минуте забил украинец Роман Яремчук — прим. ред.) был совсем необязательным», — сказал тен Хаг после матча.