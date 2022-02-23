В среду, 23 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» на домашней арене «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне примет нидерландский «Аякс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Бенфика

«Орлы» в групповом раунде заняли второе место в квартете с мюнхенской «Баварией», каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо». Команда Романа Яремчука набрала восемь очков и оставила за бортом турнира «сине-гранатовых» и «бело-синих», а сам украинский форвард принял участие во всех 6 матчах, отличившись одним забитым мячом. Недавно Яремчук получил травму глаза, в последнее время он начинает поединки на скамейке запасных.

В чемпионате Португалии «Бенфика» после 23 туров занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. Отставание от второй строчки, на которой располагается другой лиссабонский клуб – «Спортинг», составляет шесть баллов. Побороться за серебряные медали «орлам» очень желательно, ведь они в качестве бонуса дадут и прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов на следующий сезон, в то время как бронза позволит стартовать лишь с третьего раунда квалификации.

Аякс

«Аяксиды» непревзойденно прошли групповой этап Лиги чемпионов, выиграв все шесть поединков. В квартете с амстердамцами выступали лиссабонский «Спортинг», немецкая «Боруссия» из Дортмунда и турецкий «Бешикташ» из Стамбула. Кстати, вторую путевку в плей-офф добыл действующий чемпион Португалии.

Добиться максимального успеха в еврокубковой осени чемпиону Нидерландов помог форвард Себастьен Алле, который забил сразу 10 мячей – ровно половину голов «Аякса». С этим показателем один из лидеров сборной Кот-д’Ивуара является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Именно Алле стоит побаиваться «Бенфике» в первую очередь.

Ориентировочные составы

«Бенфика»: Влаходимос – Лазаро, ﻿Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу, Таарабт, Паулу Бернарду, Рафа Силва, Дарвин Нуньес.

«Аякс»: Пасвеер – Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд, Альварес, Бергхейс, Классен, Антони, Алле, Тадич.

23 февраля, среда