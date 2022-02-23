ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА перенес дату матча Юношеской лиги УЕФА Динамо – Спортинг

Официальный сайт киевского «Динамо» сообщает, что изменилась дата проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22, в котором киевский клуб примет лиссабонский «Спортинг».



«УЕФА назначил новую дату поединка – среда, 9 марта. Время начала и место проведения игры пока остаются неизменными – матч начнется в 17:00 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.



Учитывая ситуацию в Украине, дата, время и место проведения игры на данный момент не являются окончательными. УЕФА продолжает следить за развитием событий в нашей стране и оставляет за собой право принять окончательное решение в начале следующей недели, о чем будет сообщено дополнительно», – сказано в сообщении киевского клуба.

Поединок должен был состояться в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского 2 марта в 17:00.