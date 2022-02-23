ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА перенес дату матча Юношеской лиги УЕФА Динамо – Спортинг

Встреча назначена на 9 марта

  • 23.02.2022 16:56
  • 1133 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА перенес дату матча Юношеской лиги УЕФА Динамо – Спортинг
© ФК Динамо Киев

Официальный сайт киевского «Динамо» сообщает, что изменилась дата проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22, в котором киевский клуб примет лиссабонский «Спортинг».
 
«УЕФА назначил новую дату поединка – среда, 9 марта. Время начала и место проведения игры пока остаются неизменными – матч начнется в 17:00 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
 
Учитывая ситуацию в Украине, дата, время и место проведения игры на данный момент не являются окончательными. УЕФА продолжает следить за развитием событий в нашей стране и оставляет за собой право принять окончательное решение в начале следующей недели, о чем будет сообщено дополнительно», – сказано в сообщении киевского клуба.

Поединок должен был состояться в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского 2 марта в 17:00. 

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Максим Коваленко, 23.02.2022 17:37
    -1
    potemkin78, 23.02.2022 16:59
    лучше бы провели 2 но во Львове
    А ще краще в донецьку
    Ссылка
    online
    potemkin78, 23.02.2022 16:59
    -1
    лучше бы провели 2 но во Львове
    Ссылка
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