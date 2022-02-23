Журналист: УАФ и УПЛ хотят возобновить чемпионат Украины без зрителей

По данным Игоря Бурбаса, функционеры хотят воспользоваться нюансами закона

  • 23.02.2022 22:40
  • 1875 просмотров
  • 7 комментариев
Журналист: УАФ и УПЛ хотят возобновить чемпионат Украины без зрителей
© УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Украинская Премьер-лига (УПЛ) хотят возобновить проведение чемпионата Украины по футболу. При этом матчи будут проводиться без зрителей, чтобы не попасть под категорию массовых мероприятий.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, функционеры хотят воспользоваться нюансами закона про чрезвычайное положение:

«Вторая редакция указа Президента предусматривает запрещение массовых мероприятий при имеющейся в каждом отдельном регионе потребности. Этим обновленным пунктом хотят воспользоваться УАФ и УПЛ и все же возобновить соревнования в чемпионате. Но без присутствия зрителей.

Это хороший сигнал, ведь футбол – это та вещь, которая позволяет отвлечься от тревоги и воздержаться от негативных мнений и сеяния паники в головах украинцев. Поэтому есть надежда, что родная УПЛ вернется. Ждем заседания Исполкома».

Как сообщалось, заседание исполкома УАФ состоится в Киеве 24 февраля в 13:00.

 

Источник — BurBuzz

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan, 23.02.2022 22:54
    +8
    Нас не запугать путинским выродкам.Страна должна жить и работать.
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    BekXan, 23.02.2022 22:53
    +8
    Это правильное решение на данный момент в реалиях и условиях.
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    online
    Lion, 23.02.2022 23:14
    +3
    Правильное решение.
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    online
    ABOBA, 23.02.2022 23:01
    +1
    ну дай бог. но с Мариуполя и Харькова лучше перенести матчи
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    online
    FC Liverpool Best!, 23.02.2022 23:49
    0
    А sport.ua живе з Росією в серці. Тут як заходиш на сайт автоматом стоїть російський язик. На Українську потрібно перемикатися постійно. Олухі колоборантські..
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    online
    Ёкарный Бабай, 23.02.2022 23:29
    0
    Как будто чтоб остановить чемпионат нужно много времени, ровно 5 минут на это потребуется. В чем смысл его останавливать? Без зрителей спокойно можно проводить.
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    online
    Serhii P., 23.02.2022 22:40
    -6
    І так туди ніхто не ходить
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