Журналист: УАФ и УПЛ хотят возобновить чемпионат Украины без зрителей

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Украинская Премьер-лига (УПЛ) хотят возобновить проведение чемпионата Украины по футболу. При этом матчи будут проводиться без зрителей, чтобы не попасть под категорию массовых мероприятий.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, функционеры хотят воспользоваться нюансами закона про чрезвычайное положение:

«Вторая редакция указа Президента предусматривает запрещение массовых мероприятий при имеющейся в каждом отдельном регионе потребности. Этим обновленным пунктом хотят воспользоваться УАФ и УПЛ и все же возобновить соревнования в чемпионате. Но без присутствия зрителей.

Это хороший сигнал, ведь футбол – это та вещь, которая позволяет отвлечься от тревоги и воздержаться от негативных мнений и сеяния паники в головах украинцев. Поэтому есть надежда, что родная УПЛ вернется. Ждем заседания Исполкома».

Как сообщалось, заседание исполкома УАФ состоится в Киеве 24 февраля в 13:00.