В четверг исполком УАФ примет решение о приостановке чемпионата Украины

В четверг, 24 февраля, в 13:00 состоится заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На заседании будет утверждено решение о приостановке соревнований чемпионата и Кубка Украины, информирует журналист Игорь Бурбас.

В ближайший месяц спортивные соревнования в Украине, включая футбольные, проводиться не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ о введении чрезвычайного положения в Украине по причине агрессии РФ по отношению к Украине. Его ратификация ожидается сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.