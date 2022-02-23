В четверг исполком УАФ примет решение о приостановке чемпионата Украины

В ближайший месяц спортивные соревнования в Украине проводиться не будут

  • 23.02.2022 20:05
  • 1530 просмотров
  • 8 комментариев
В четверг исполком УАФ примет решение о приостановке чемпионата Украины

В четверг, 24 февраля, в 13:00 состоится заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На заседании будет утверждено решение о приостановке соревнований чемпионата и Кубка Украины, информирует журналист Игорь Бурбас.

В ближайший месяц спортивные соревнования в Украине, включая футбольные, проводиться не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ о введении чрезвычайного положения в Украине по причине агрессии РФ по отношению к Украине. Его ратификация ожидается сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

Источник — BurBuzz

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 23.02.2022 20:10
    +3
    В Украине на стадионы люди и без этого почти не ходят, делать большие паузы просто нельзя, потом могут быть серьёзные проблемы, тем более подготовку к Чемпионату Мира никто не отменял. В любом случае можно играть хотя бы сейчас ЧУ полностью без зрителей, а там будет видно...
    Ссылка
    online
    vital, 23.02.2022 20:36
    0
    І як нам підготуватися до матчів плей-оф збірної без будь-якої ігрової практики?
    Ссылка
    online
    Cartman, 23.02.2022 20:31
    0
    Решили сами себя добить
    Ссылка
    online
    Александр Ад, 23.02.2022 20:25
    0
    треба.щоб збірна зібралася та почала підготовку до плей-оф в Турції.Наші же клуби можут бути спарінг-суперникамі
    Ссылка
    online
    Владислав Антонов, 23.02.2022 20:21
    0
    Хоч з еврокубків вилетіли - менше геморою буде. А чемпіонат пізніше дограють в турбо-режимі. Звісно, якщо безпекова ситуація в країні покращиться.
    Ссылка
    hanter83, 23.02.2022 20:21
    0
    Дуже прикро,але заради безпеки-ТРЕБА.Агресору давати лишній шанс для провокації непотрібно.
    Ссылка
    online
    tutes04, 23.02.2022 20:11
    -1
    Печалька.. Пару туров можно было бы в Турции сгонять. а то так легионеры точно разбегутся
    Ссылка
    online
    ABOBA, 23.02.2022 20:06
    -2
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности