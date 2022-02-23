В четверг исполком УАФ примет решение о приостановке чемпионата Украины

В четверг, 24 февраля, в 13:00 состоится заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ).
На заседании будет утверждено решение о приостановке соревнований чемпионата и Кубка Украины, информирует журналист Игорь Бурбас.
В ближайший месяц спортивные соревнования в Украине, включая футбольные, проводиться не будут.
Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ о введении чрезвычайного положения в Украине по причине агрессии РФ по отношению к Украине. Его ратификация ожидается сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.
Источник — BurBuzz
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