Поражение Свитолиной, травма Довбика, предательство Мампасси

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 февраля.

1. Снова поражение. Свитолина проиграла на старте турнира в Дохе. Элина уступила чешке Терезе Мартинцовой.

2. Сборной не помощник. Довбик серьезно травмировался и выбыл на 5-6 недель. Артему потребуется операция.

3. Динамо одержало волевую победу над латвийским клубом. Команда Мирчи Луческу на мажорной ноте завершила учебно-тренировочные сборы.

4. 12 друзей Игоря Суркиса. Арендованные динамовцы: из них можно было бы составить отличную команду.

5. Десять главных лузеров мирового футбола. Говорим о тех, кто проиграл больше всего финалов в карьере.

6. ФОТО. Украинский защитник Локомотива Мампасси принял российское гражданство. Футболист заявлен за московскую команду как россиянин.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк – игрок Черноморца. Ранее защитник уже провел с командой зимние сборы.

8. Суперлига. Первое поражение Прометея, возвращение Черния. Обзор восемнадцатой игровой недели баскетбольной Суперлиги.

9. Команда Леброна обыграла команду Дюрэнта в Матче всех звезд НБА. Стефен Карри набрал 50 очков.

10. ВИДЕО. Хацкевич – о слезах Супряги и авторитетах в Динамо. Экс-тренер «Динамо» стал гостем видеопроекта «вДесятку».