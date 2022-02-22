Поражение Свитолиной, травма Довбика, предательство Мампасси

Главные новости за 21 февраля на Sport.ua

  • 22.02.2022 02:30
  • 91 просмотр
  • 0 комментариев
Поражение Свитолиной, травма Довбика, предательство Мампасси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 февраля.

1. Снова поражение. Свитолина проиграла на старте турнира в Дохе. Элина уступила чешке Терезе Мартинцовой.

2. Сборной не помощник. Довбик серьезно травмировался и выбыл на 5-6 недель. Артему потребуется операция.

3. Динамо одержало волевую победу над латвийским клубом. Команда Мирчи Луческу на мажорной ноте завершила учебно-тренировочные сборы.

4. 12 друзей Игоря Суркиса. Арендованные динамовцы: из них можно было бы составить отличную команду.

5. Десять главных лузеров мирового футбола. Говорим о тех, кто проиграл больше всего финалов в карьере.

6. ФОТО. Украинский защитник Локомотива Мампасси принял российское гражданство. Футболист заявлен за московскую команду как россиянин.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк – игрок Черноморца. Ранее защитник уже провел с командой зимние сборы.

8. Суперлига. Первое поражение Прометея, возвращение Черния. Обзор восемнадцатой игровой недели баскетбольной Суперлиги.

9. Команда Леброна обыграла команду Дюрэнта в Матче всех звезд НБА. Стефен Карри набрал 50 очков.

10. ВИДЕО. Хацкевич – о слезах Супряги и авторитетах в Динамо. Экс-тренер «Динамо» стал гостем видеопроекта «вДесятку».

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности