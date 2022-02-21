Снова поражение. Свитолина проиграла на старте турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) досрочно завершила выступления в основе турнира WTA 1000 в Дохе.
В первом круге украинка проиграла Терезе Мартинцовой из Чехии (№40 WTA).
Доха. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 7:6(2), 5:7, 6:7(5)
Уже неоднократно отмечалось, что Свитолина в нынешнем сезоне – блеклая тень той теннисистки, которая многократно увеличила количество болельщиков тенниса в Украине. Если в предыдущие годы Элине еще удавалось выдавать успешные отрезки, несмотря на обилие критики в свой адрес, то в этом году пока что все очень плохо. Элина играет на уровне второй полусотни и какого-то прогресса не наблюдается. У Свитолиной пропали все козыри, за счет которых она может обыгрывать хороших соперниц среднего уровня.
Сегодня украинка провела равный матч против Мартинцовой и была даже чуть ближе к победе, но подать на матч при счете 5:3 в третьей партии не получились, а дальше уже чуть больше повезло чешке.
Теперь к турнирам в Индиан-Веллс и Майами есть возможность подготовиться только через соревнования в Монтеррее. За Майами у Элины спишут 390 очков, в ее ситуации это очень много. С таким темпами вскоре можно выпасть из топ-20, а если не обыгрывать соперниц из первой полусотни, то падение будет куда более серьезным.
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Свитолина в текущем сезоне пока не может обыграть соперниц из топ-50, имея три поражения подряд.
В следующем раунде Мартинцова сразится против Аранчи Рус из Нидерландов или Вероники Кудерметовой из России.
Источник — Sport.ua
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Теза перша. Світоліна не готова до сезону (це ми вже два місяці бачимо) і грає виключно на морально-вольових, яких в неї не віднімеш. Може піде на грунті, а може й ні. Ну не вона перша, не вона остання, у Мугуруси спад тривав два роки, в Остапенко три, де зараз Кенін і Осака краще не згадувати, а Стівенс сьогодні цілком ймовірно програє 14-річній Фругвіртовій. Найтяжче те, що цього року Еліні вже 28.
Теза друга. НАМ вона нічого не винна, оскільки всі її негаразди за її власний рахунок.
Теза перша. Світоліна не готова до сезону (це ми вже два місяці бачимо) і грає виключно на морально-вольових, яких в неї не віднімеш. Може піде на грунті, а може й ні. Ну не вона перша, не вона остання, у Мугуруси спад тривав два роки, в Остапенко три, де зараз Кенін і Осака краще не згадувати, а Стівенс сьогодні цілком ймовірно програє 14-річній Фругвіртовій. Найтяжче те, що цього року Еліні вже 28.
Теза друга. НАМ вона нічого не винна, оскільки всі її негаразди за її власний рахунок.
Але усі вищезгадані встигли виграти Шолом, а то й два. А Еліна ні. От що найприкріше
Элина -рожай!
И возвращайся..
Скоро у нас будет новая первая ракетка Украины. Это уже точно видно.
Такое ощущение ,что Свитолина не тренируется , а целыми днями занимается домом, хозяйством, готовит плюшки. А потом сама же их полностью и сжирает)
Чешка і красуня і класно грала! Успіхів їй
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