Снова поражение. Свитолина проиграла на старте турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) досрочно завершила выступления в основе турнира WTA 1000 в Дохе.



В первом круге украинка проиграла Терезе Мартинцовой из Чехии (№40 WTA).



Доха. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 7:6(2), 5:7, 6:7(5)

Уже неоднократно отмечалось, что Свитолина в нынешнем сезоне – блеклая тень той теннисистки, которая многократно увеличила количество болельщиков тенниса в Украине. Если в предыдущие годы Элине еще удавалось выдавать успешные отрезки, несмотря на обилие критики в свой адрес, то в этом году пока что все очень плохо. Элина играет на уровне второй полусотни и какого-то прогресса не наблюдается. У Свитолиной пропали все козыри, за счет которых она может обыгрывать хороших соперниц среднего уровня.



Сегодня украинка провела равный матч против Мартинцовой и была даже чуть ближе к победе, но подать на матч при счете 5:3 в третьей партии не получились, а дальше уже чуть больше повезло чешке.



Теперь к турнирам в Индиан-Веллс и Майами есть возможность подготовиться только через соревнования в Монтеррее. За Майами у Элины спишут 390 очков, в ее ситуации это очень много. С таким темпами вскоре можно выпасть из топ-20, а если не обыгрывать соперниц из первой полусотни, то падение будет куда более серьезным.



Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Свитолина в текущем сезоне пока не может обыграть соперниц из топ-50, имея три поражения подряд.



В следующем раунде Мартинцова сразится против Аранчи Рус из Нидерландов или Вероники Кудерметовой из России.