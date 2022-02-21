Снова поражение. Свитолина проиграла на старте турнира в Дохе

Элина уступила чешке Терезе Мартинцовой

  • 21.02.2022 16:07
  • 3354 просмотра
  • 18 комментариев
Снова поражение. Свитолина проиграла на старте турнира в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) досрочно завершила выступления в основе турнира WTA 1000 в Дохе.
 
В первом круге украинка проиграла Терезе Мартинцовой из Чехии (№40 WTA). 
 
Доха. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 7:6(2), 5:7, 6:7(5)

Уже неоднократно отмечалось, что Свитолина в нынешнем сезоне – блеклая тень той теннисистки, которая многократно увеличила количество болельщиков тенниса в Украине. Если в предыдущие годы Элине еще удавалось выдавать успешные отрезки, несмотря на обилие критики в свой адрес, то в этом году пока что все очень плохо. Элина играет на уровне второй полусотни и какого-то прогресса не наблюдается. У Свитолиной пропали все козыри, за счет которых она может обыгрывать хороших соперниц среднего уровня.
 
Сегодня украинка провела равный матч против Мартинцовой и была даже чуть ближе к победе, но подать на матч при счете 5:3 в третьей партии не получились, а дальше уже чуть больше повезло чешке.
 
Теперь к турнирам в Индиан-Веллс и Майами есть возможность подготовиться только через соревнования в Монтеррее. За Майами у Элины спишут 390 очков, в ее ситуации это очень много. С таким  темпами вскоре можно выпасть из топ-20, а если не обыгрывать соперниц из первой полусотни, то падение будет куда более серьезным.
 
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Свитолина в текущем сезоне пока не может обыграть соперниц из топ-50, имея три поражения подряд.
 
В следующем раунде Мартинцова сразится против Аранчи Рус из Нидерландов или Вероники Кудерметовой из России. 

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Sashamar, 21.02.2022 16:20 (изменен)
    +11
    Дві тези.
    Теза перша. Світоліна не готова до сезону (це ми вже два місяці бачимо) і грає виключно на морально-вольових, яких в неї не віднімеш. Може піде на грунті, а може й ні. Ну не вона перша, не вона остання, у Мугуруси спад тривав два роки, в Остапенко три, де зараз Кенін і Осака краще не згадувати, а Стівенс сьогодні цілком ймовірно програє 14-річній Фругвіртовій. Найтяжче те, що цього року Еліні вже 28.
    Теза друга. НАМ вона нічого не винна, оскільки всі її негаразди за її власний рахунок.
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    Misha-101, 21.02.2022 16:13
    +7
    Хоть и обидно, но закономерно. Тренер новый, а проблемы те же. Не вижу ни одного усиления или плюса. Даже хуже стало, ноги уже не те, какие-то свинцовые и часто не хватает пол шага к мячу. Трудно понять над чем они с Элиной работают
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    online
    axylinam, 21.02.2022 16:23
    +6
    Интереснее смотреть, как проигрывает Ястремская, чем смотреть, как выигрывает Свитолина
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    online
    Sashamar, 21.02.2022 16:59
    +3
    Sashamar, 21.02.2022 16:20
    Дві тези.
    Теза перша. Світоліна не готова до сезону (це ми вже два місяці бачимо) і грає виключно на морально-вольових, яких в неї не віднімеш. Може піде на грунті, а може й ні. Ну не вона перша, не вона остання, у Мугуруси спад тривав два роки, в Остапенко три, де зараз Кенін і Осака краще не згадувати, а Стівенс сьогодні цілком ймовірно програє 14-річній Фругвіртовій. Найтяжче те, що цього року Еліні вже 28.
    Теза друга. НАМ вона нічого не винна, оскільки всі її негаразди за її власний рахунок.
    От будь-ласка, ще одна згоріла на роботі . Причому програла Гарсії, про яку всі й забули вже.
    Але усі вищезгадані встигли виграти Шолом, а то й два. А Еліна ні. От що найприкріше
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    online
    Александр Науменко, 21.02.2022 17:16
    +2
    Немає цілостності в грі, з'являються поодинокі спалахи і миттєво гаснуть, тяжкі ноги, потужності не вистачає, фізика кульгає. Зимовий відрізок повністю провалений. І всеж надія на покращення ще не вмерла. Чекаємо.
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    Stelios Komnin, 21.02.2022 16:27
    +2
    Надоело.
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    online
    amzamztab, 21.02.2022 16:27
    +2
    Ужас! Просто ужас! При счете 5-3 на подаче на матч при 40-40 Свитолина хорошо подала, чешка еле приняла к сетке, Свитолина вышла, правый угол свободен - бей туда с форхэнда - матчпоинт..... но она какого-то лешого бьет в угол, где стоит чешка, получает ответку и ошибается! Ну и таких ошибок много! Жесть, очередной матч не использованых возможностей! Не Мартинцова выиграла матч, а Свитолина его проиграла, всем это понятно (опять). Да, чешка тоже играла неплохо, но в основном это ошибки Свитолиной. P.s. На тайбрейке 3-ей партии при 2-1 когда вела с мини-брейком и подавала Свитолина долгий розыгрыш и тупой удар в сетку при попытке рискнуть (иногда думал, зачем рисковать, чешка ошибется, держи мяч в игре, но нет - Свитолина опять рискует и ошибается), а потом тоже самое на подаче Мартинцовой при 5-4 и 5-5.... Играла хуже чем Костюк.... Ну чтож... 8-й десяток ждет, не уровень топ-70 это!
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    online
    znak51, 21.02.2022 16:16
    +1
    Коротше, сідай, знову двійка
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    online
    Alehandro, 21.02.2022 16:11
    +1
    Мне одному показалось, что Элина нашла сестру, с которой её в детстве разлучили?) Такая равная игра на протяжении всех трёх сетов, и стиль игры идентичный, и эмоции, и те же дурацкие ошибки обе делали... им бы в паре играть)
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    online
    ona_proigraet, 21.02.2022 17:36
    0
    а что, кто-то еще смотрит Свитолину? Сейчас ее уровень - вторая полусотня рейтинга.
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    online
    Trollface, 21.02.2022 16:38
    0
    Дала Слабину.
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    online
    dudigo78, 21.02.2022 16:13
    0
    Або призупиняти кар'єру, або взагалі завершувати. Далі тільки гірше і гірше
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    online
    DmitrySviridon, 21.02.2022 16:37
    -2
    Вышла замуж и вся теннисная карьера насмарку пошла.
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    euro2012_za_2012euro, 21.02.2022 16:16
    -2
    Нужен перерыв..
    Элина -рожай!
    И возвращайся..
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    online
    xxxxxxxxxxxxххх, 21.02.2022 16:14
    -2
    Кароче задача на сезон - удержаться а топ 50))
    Скоро у нас будет новая первая ракетка Украины. Это уже точно видно.
    Такое ощущение ,что Свитолина не тренируется , а целыми днями занимается домом, хозяйством, готовит плюшки. А потом сама же их полностью и сжирает)
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    online
    Timur24, 21.02.2022 16:12
    -2
    АХАА. З такою грою так і треба. Велком до топ 50. Еліна, не мучай ні себе. ні фанів. Візьми трохі відпустку, бо це жах, що з тобою останні роки
    Чешка і красуня і класно грала! Успіхів їй
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    Владимир Копяк, 21.02.2022 16:15
    -5
    Не критикуйте ее ребята, это изнанка семейной жизни...Тяжело совмещать работу по дому, готовку на кухне и успешные выступления на корте...
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    online
    Spectra, 21.02.2022 16:09
    -8
    Ураааааа! От мучилась иди отдыхай Элина, вылет из топ-50 тебе ждёт, очень скоро. То чувство когда рад к вылету!
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