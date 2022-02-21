Десять главных лузеров мирового футбола

Говорим о тех, кто проиграл больше всего финалов в карьере…

  • 21.02.2022 16:48
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Десять главных лузеров мирового футбола
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Добраться до финала в любом футбольном соревновании серьезного уровня – это всегда повод для невероятного воодушевления игроков. Более яркие и незабываемые эмоции приносит лишь победа в решающем поединке, а вот поражение грозит отозваться серьезными эмоциональными проблемами. Особенно, если проигрышей в финалах в карьере отдельно взятого игрока становится слишком много…

Сегодня мы предлагаем поговорить о десяти футболистах, которые чаще остальных в своей карьере проигрывали в решающих поединках…

8-10. Лотар МАТТЕУС – 5 поражений

Сыгранных матчей: 783
Клубы: 4 («Боруссия» Менхенгладбах, «Бавария», «Интер», «Нью-Йорк МетроСтарс»)
Национальная сборная: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Лотар Маттеус – один из выдающихся полузащитников, а затем защитников в истории современного немецкого футбола. Ему до сих пор принадлежит уникальное достижение – участие в пяти финальных стадиях чемпионатов мира, чем не может похвастаться ни один другой футболист. В 1990 году Маттеус вместе со сборной Германии завоевал титул чемпиона мира, однако в двух предыдущих попытках – в 1982-м и 1986-м – немцы проигрывали в решающих матчах.

Также одним из наиболее болезненных поражений в карьере Маттеуса является фиаско «Баварии» от «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов-1998/99, когда мюнхенцы выигрывали со счетом 1:0 вплоть до начала дополнительного времени, но феноменальные голы Шерингема и Сульшера принесли победу подопечным Алекса Фергюсона, а Лотара и других «несокрушимых немцев» после финального свистка вынудили от бессилия рухнуть на газон «Камп Ноу»…

8-10. Гонсало ИГУАИН – 5 поражений

Сыгранных матчей: 676
Клубы: 7 («Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Челси», «Интер Майами»)
Национальная сборная: Аргентина

Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний аргентинский форвард Гонсало Игуаин является действующим профессиональным футболистом, так как имеет контракт с «Интер Майами», рассчитанный до конца нынешнего года. За свою карьеру он выиграл немало различных титулов, однако среди них нет побед в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, хотя в финалах обоих этих соревнований Игуаин играл.

Сперва в 2014 году Аргентина в решающем матче чемпионата мира уступила Германии, и это было невероятным разочарованием для фанатов команды, цвета которой тогда защищали Месси, Игуаин, Сабалета, Маскерано, Лавесси, Агуэро и другие… А в сезоне-2016/17 «Ювентус» с Гонсало в составе с треском проиграл финал Лиги чемпионов «Реалу» - 1:4. Аргентинский форвард провел на поле весь матч, но ничем помочь своему коллективу не сумел.

8-10. Антони ДЕ АВИЛА – 5 поражений

Сыгранных матчей: 713
Клубы: 4 («Америка» Кали, «Унион» Санта-Фе, «Нью-Йорк МетроСтарс», «Барселона» Гуякиль)
Национальная сборная: Колумбия

Этот колумбийский форвард играл в 80-90-х годах минувшего века, причем никогда не выступал за европейские клубы. Во многом по этой причине персона Антони де Авилы малоизвестна на Старом континенте, однако в Южной Америке это достаточно легендарная личность. Все дело в том, что команды де Авилы пять раз добирались до финалов самого престижного клубного турнира континента – Кубка Либертадорес, но всякий раз проигрывали там оппонентам.

Четырежды с де Авилой в составе уступала в финалах «Америка» из Кали (в 1985, 1986, 1987 и 1996 годах), а еще раз это делала «Барселона» из Гуякиля (в 1998 году). Примечательно, что ни «Америка», ни «Барселона» никогда не становились обладателями Кубка Либертадорес, а потому для них персону Антони можно, конечно, считать нефартовой, но с другой стороны, именно с ним в составе эти команды вообще добирались до столь поздней стадии соревнования…

7. Арьен РОББЕН – 6 поражений

Сыгранных матчей: 616
Клубы: 5 («Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал», «Бавария»)
Национальная сборная: Нидерланды

Блестящий нидерландский вингер Арьен Роббен имеет на своем счету и победу в Лиге чемпионов с «Баварией», и два чемпионства в английской Премьер-лиге с «Челси», однако команды с нидерландцем все-таки и проигрывали решающие поединки достаточно часто.

Наиболее сложным с точки зрения воспоминаний для Роббена наверняка является 2010 год. В мае он в составе «Баварии» проиграл в финале Лиги чемпионов «Интеру» (0:2), а спустя полтора месяца уже в рядах национальной сборной Нидерландов добрался до решающего матча чемпионата мира, который принимала ЮАР, но и там не снискал счастья, ведь «оранжевые» в дополнительное время уступили Испании (0:1). Кроме того, в 2012-м Роббен вновь-таки с «Баварией» вышел в финал еще одной Лиги чемпионов, но и там проиграл – в серии пенальти «Челси». А вот через год, в 2013-м, Арьен наконец отпраздновал триумф в самом престижном клубном турнире Европы, когда «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию», а Роббен стал автором решающего мяча (2:1).

6. Михаэль БАЛЛАК – 8 поражений

Сыгранных матчей: 604
Клубы: 5 («Кемницер», «Кайзерслаутерн», «Байер», «Бавария», «Челси»)
Национальная сборная: Германия


Getty Images/Global Images Ukraine

Михаэля Баллака можно смело называть одним из лучших немецких полузащитников последних нескольких десятков лет. Этому футболисту удалось сделать фантастическую карьеру, в которой он последовательно поднялся от «Кемницера» до «Кайзерслаутерна» и от «Байера» до «Баварии» и «Челси». В итоге Михаэль четырежды выигрывал чемпионат Германии и один раз становился чемпионом Англии, а вот Лига чемпионов Баллаку так и не покорилась.

Важно отмечать, что Баллак играл в финалах самых престижных футбольных соревнований. Дважды Михаэль проигрывал в решающих матчах Лиги чемпионов (с «Байером» в 2002-м и с «Челси» в 2008-м), и по разу уступал в финалах чемпионата мира (2002 год) и чемпионата Европы (2008 год). Если бы Баллаку удалось выйти со своими командами победителем из всех этих турниров, то он был бы точно одним из величайших футболистов современности, а так… Возвращаясь к началу, он просто один из лучших, что тоже очень неплохо.

5. Патрис ЭВРА – 9 поражений

Сыгранных матчей: 725
Клубы: 8 («Марсала», «Монца», «Ницца», «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Марсель», «Вест Хэм»)
Национальная сборная: Франция

Карьера французского левого фулбека Патриса Эвра выдалась весьма яркой и насыщенной. Он поиграл за восемь разных команд из Италии, Франции и Англии, провел 81 поединок в составе национальной сборной своей страны, а также имеет на счету множество различных наград, как личных, так и командных.

Эвра успел застать золотые времена «Манчестер Юнайтед», с которым стал 5-кратным чемпионом Англии, а в 2008-м выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Затем он подался в «Ювентус», где также завоевал пять трофеев, в том числе два чемпионства. Однако и проиграл Патрис немало – сразу в девяти финалах его команда уходила с поля поверженной. Наиболее досадными поражениями для Эвра, конечно же, являются фиаско от Португалии в финале домашнего для Франции Евро-2016, а также сразу четыре (!!!) неудачи в решающих матчах Лиги чемпионов (с «Монако» в 2004-м, с «Манчестер Юнайтед» в 2009-м и 2011-м и с «Ювентусом» в 2015-м). Вот уж у кого о Лиге чемпионов на всю жизнь остались весьма неоднозначные воспоминания и впечатления…

4. Хавьер МАСКЕРАНО – 11 поражений

Сыгранных матчей: 837
Клубы: 7 («Ривер Плейт», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Барселона», «Хэбэй Чайна Форчун», «Эстудиантес»)
Национальная сборная: Аргентина

Двукратный олимпийский чемпион Хавьер Маскерано, увы, более ничего значимого не выиграл со сборной Аргентины, хотя в той, помимо него, выступало немало ярких личностей, если и вовсе не сказать – звезд мирового футбола. Главным поражением в карьере Маскерано и компании является упоминаемый уже выше финал чемпионата мира 2014 года против Германии. К слову, тогда Хавьер, как и Гонсало Игуаин, о котором речь шла ранее, вышел в основе, но в отличие от партнера, провел на поле весь поединок – 90 минут плюс компенсированные полчаса, которые потребовались для выявления победителя.

На клубном уровне карьера у Маскерано выдалась весьма насыщенной. Он поиграл за два европейских гранда, выиграв 19 трофеев в составе «Барселоны», в том числе и две Лиги чемпионов. Что правда, свой первый еврокубковый финал, который случился в 2007 году с «Ливерпулем», Маскерано проиграл «Милану» (1:2). Да и четыре поражения (2004, 2007, 2015, 2016) с Аргентиной в финалах Кубка Америки также нельзя не записывать в список серьезных разочарований в карьере Хавьера…

3. Лионель МЕССИ – 12 поражений

Сыгранных матчей: 805
Клубы: 2 («Барселона», «Пари Сен-Жермен»)
Национальная сборная: Аргентина


Getty Images/Global Images Ukraine

Великие тоже проигрывают. И Лионель Месси здесь не исключение. В основном, как и у Маскерано, величайший игрок в истории «Барселоны» и всего мирового футбола, слишком часто уходил поверженным с поля в финалах различных турниров в составе сборной Аргентины. Это и пресловутый финал ЧМ-2014, и ряд болезненных поражений в решающих поединках Кубка Америки, выиграть который Лео удалось лишь в минувшем году, аж с пятой попытки!

Хотя в целом у Месси такое количество трофеев, как личных, так и командных, что вряд ли кто-то когда-то будет всерьез обращать внимание на число финалов с его участием, которые команда Лионеля проиграла…

1-2. Джанлуиджи БУФФОН – 15 поражений

Сыгранных матчей: 951
Клубы: 3 («Парма», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен»)
Национальная сборная: Италия

Легендарный итальянский вратарь, который согласился пройти с «Ювентусом» своеобразное «чистилище» Серии В, когда туринцев изгнали туда за участие в договорных матчах, является символом тамошнего футбола последних двух десятилетий. В его карьере случалось всякое – и громкие победы, и сокрушительные поражения. К первым относятся 10 чемпионских титулов в Италии, а также триумф с национальной сборной на чемпионате мира-2006, а вот ко вторым…

Наиболее неприятным поражением в финале для Буффона, пожалуй, является фиаско на Евро-2012, когда итальянцы были уничтожены Испанией (0:4), а Джанлуиджи был капитаном своей команды. Помимо этого Буффон никогда в истории не побеждал в Лиге чемпионов, хотя трижды с «Ювентусом» добирался до финала этого соревнования, но каждый раз проигрывал…

1-2. Паоло МАЛЬДИНИ – 15 поражений

Сыгранных матчей: 902
Клубы: 1 («Милан»)
Национальная сборная: Италия

Паоло Мальдини – легенда «Милана» и сборной Италии. В составе первого он семь раз становился чемпионом страны, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, а также завоевал массу менее значимых трофеев, а вот с национальной командой Паоло не выиграл ничего, хотя четырежды (по два раза на чемпионатах мира и на чемпионатах Европы) был весьма близок к этому.

Прежде всего, стоит вспоминать фиаско итальянцев в финале ЧМ-1994 в США и финале ЧЕ-2000 в Бельгии и Нидерландах. В обоих случаях Мальдини выходил в стартовом составе апеннинцев и проводил на поле полные матчи, но… Кроме того, несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, есть в биографии Мальдини и три поражения в решающих матчах этого турнира – в 1993-м, 1995-м и 2005-м годах. С другой стороны, карьера Мальдини была настолько великой, что если ему чего и не хватало, то это как раз значимых трофеев в сборной, ибо с клубом он завоевал все, что только можно было.

Текст: meta.ua/sport

Юрий Штемберг, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maximus Incognitos, 21.02.2022 17:40
    +3
    Как-то язык не повернётся назвать перечисленных «лузерами»
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    online
    Alexsandr B, 21.02.2022 17:30
    +2
    По крайней мере они там были
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