Украинский скандал на Олимпиаде, пушка Кулача для Динамо, победа Прометея

Главные новости за 8 февраля на Sport.ua

  • 09.02.2022 06:59
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Украинский скандал на Олимпиаде, пушка Кулача для Динамо, победа Прометея
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аннамари Данча

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 февраля.

1A. Коронавирусное безумие и неудача великого японца. Как прошел 4-й день ОИ
Обозреватель Sport.ua – о четвертом дне Олимпиады в Пекине

1B. Олимпиада-2022. Пидручный занял 18 место в индивидуальной гонке
Олимпийским чемпионом стал француз Кантен Фийон Майе

2A. ВИДЕО. «Был шок». Украинский скандал / провал в биатлоне?
Дайджест новостей очередного дня Олимпиады на ютуб-канале SportUA LIVE

2B. Аннамари ДАНЧА: «Сказали, что у меня позитивный тест. Это был шок!»
Перед стартом украинки произошло недоразумение

3A. 8 февраля. Все призеры дня зимней Олимпиады-2022
Sport.ua знакомит со всеми медалистами 4-го дня

3B. Швеция и четверо позади. Медальный зачет после 4-го дня Олимпиады
На Олимпийских играх 2022 в Пекине разыгран 31 комплект наград

4A. Хватило гола. Динамо Киев в контрольном матче обыграло Динамо Тбилиси
Динамовское дерби завершилось в пользу чемпиона Украины

4B. Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 1:0. Пушка Кулача. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

5. Металлист одержал волевую победу над Вересом в Winter Cup 2022
Теперь судьба главного приза турнира решится в поединке харьковчан и «Полесья»

6. У Миколенко коронавирус. Украинец не попал в заявку на матч с Ньюкаслом
Матч «Ньюкасла» против «Эвертона» в 24-м туре АПЛ пройдет 8 февраля

7. Перевернули игру за 8 секунд до конца! Прометей победил Уникаху
Подопечные Гинзбурга уверенно выиграли три четверти, а последняя оказалась сложной

8A. Они пели про Путина. УЕФА открыл дело против болельщиков сборной Украины
На дело назначен специальный инспектор УЕФА по этике и дисциплине

8B. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на видео с пьяным Грилишем
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал неприятный эпизод

9A Хоккей на Олимпиаде. Проблемы Канады и США, Россия и Финляндия – фавориты
12 сборных будут участвовать в хоккейном олимпийском турнире

9B. ВИДЕО. Российская фигуристка выругалась после вопроса на английском
Анастасия Мишина ни**** не поняла и посмеялась

10A. Александр КОСЕНКО: «Вопрос натурализации в сборной не поднимаем»
Наставник сборной Украины по футзалу дал интервью корреспонденту Sport.ua

10B. Нетипичная сборная: итоги выступления сине-желтых на чемпионате Европы
Команда Александра Косенко заняла четвертое место на Евро-2022

Источник — Sport.ua

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