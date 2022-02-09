Украинский скандал на Олимпиаде, пушка Кулача для Динамо, победа Прометея

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 февраля.
1A. Коронавирусное безумие и неудача великого японца. Как прошел 4-й день ОИ
Обозреватель Sport.ua – о четвертом дне Олимпиады в Пекине
1B. Олимпиада-2022. Пидручный занял 18 место в индивидуальной гонке
Олимпийским чемпионом стал француз Кантен Фийон Майе
2A. ВИДЕО. «Был шок». Украинский скандал / провал в биатлоне?
Дайджест новостей очередного дня Олимпиады на ютуб-канале SportUA LIVE
2B. Аннамари ДАНЧА: «Сказали, что у меня позитивный тест. Это был шок!»
Перед стартом украинки произошло недоразумение
3A. 8 февраля. Все призеры дня зимней Олимпиады-2022
Sport.ua знакомит со всеми медалистами 4-го дня
3B. Швеция и четверо позади. Медальный зачет после 4-го дня Олимпиады
На Олимпийских играх 2022 в Пекине разыгран 31 комплект наград
4A. Хватило гола. Динамо Киев в контрольном матче обыграло Динамо Тбилиси
Динамовское дерби завершилось в пользу чемпиона Украины
4B. Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 1:0. Пушка Кулача. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
5. Металлист одержал волевую победу над Вересом в Winter Cup 2022
Теперь судьба главного приза турнира решится в поединке харьковчан и «Полесья»
6. У Миколенко коронавирус. Украинец не попал в заявку на матч с Ньюкаслом
Матч «Ньюкасла» против «Эвертона» в 24-м туре АПЛ пройдет 8 февраля
7. Перевернули игру за 8 секунд до конца! Прометей победил Уникаху
Подопечные Гинзбурга уверенно выиграли три четверти, а последняя оказалась сложной
8A. Они пели про Путина. УЕФА открыл дело против болельщиков сборной Украины
На дело назначен специальный инспектор УЕФА по этике и дисциплине
8B. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на видео с пьяным Грилишем
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал неприятный эпизод
9A Хоккей на Олимпиаде. Проблемы Канады и США, Россия и Финляндия – фавориты
12 сборных будут участвовать в хоккейном олимпийском турнире
9B. ВИДЕО. Российская фигуристка выругалась после вопроса на английском
Анастасия Мишина ни**** не поняла и посмеялась
10A. Александр КОСЕНКО: «Вопрос натурализации в сборной не поднимаем»
Наставник сборной Украины по футзалу дал интервью корреспонденту Sport.ua
10B. Нетипичная сборная: итоги выступления сине-желтых на чемпионате Европы
Команда Александра Косенко заняла четвертое место на Евро-2022
Источник — Sport.ua
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