ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на видео с пьяным Грилишем

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал неприятный эпизод

  • 08.02.2022 17:09
  • 5639 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на видео с пьяным Грилишем
© Getty Images/Global Images Ukraine

На выходных в сети появился ролик с Риядом Марезом, Кайлом Уокером и Джеком Грилишем. Если первые 2 выглядели более адекватно, то вот Грилиш еле стоял на ногах и его даже не пустили в бар. Ситуация не осталась незамеченной. В этом видео реакция Гвардиолы на случившееся. 

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    movkli, 08.02.2022 17:21
    +7
    красава, Пеп, оштрафую, потому что меня не позвали)))
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    Cartman, 08.02.2022 18:29
    +2
    Ну а что вы хотели купили алкаша за 115 млн это верх идиотизма .
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    wartaan, 08.02.2022 18:36
    +1
    если в контракте не прописано про это, то ничего не удет - это личное дело каждого, как проводить сврбодное время. главное, чтоб играли на своем уровне и приносили пользу команде! а вообще слива "БЫЧИТ" человека!) слива ЗЛО!)
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    online
    Владимир Копяк, 08.02.2022 18:31 (изменен)
    +1
    0665826283, 08.02.2022 17:46
    Звичайно це іхня справа як проводити вільний час! Але як для уболювальника Сіті мені прикро , бо коли вони на другий день будуть грать на полі , вони не покажуть той гри якої від них ми очикуємо! А хотілося би від них гарної самовіддачи і красивого зміцтовного футболу , спостерігать.
    Вы не знаете как пили наши футболисты во времена СССР! А на следующий день рвали соперников на поле, как тузик ушанку... Так что английским футболистам еще далеко до полного профессионализма в вопросе выпивки. Алиева и Саленка там не было...
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    online
    igor_986, 08.02.2022 18:21
    +1
    Все такие праведники, а людям что сидеть дома в потолок плевать коменты строчить
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    0665826283, 08.02.2022 17:46
    +1
    Звичайно це іхня справа як проводити вільний час! Але як для уболювальника Сіті мені прикро , бо коли вони на другий день будуть грать на полі , вони не покажуть той гри якої від них ми очикуємо! А хотілося би від них гарної самовіддачи і красивого зміцтовного футболу , спостерігать.
    Ссылка
    online
    fato31, 08.02.2022 18:44
    0
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    Tasha19, 08.02.2022 18:05
    0
    Перед новим роком Гріліш теж загуляв з Фоденом. В Астон Віллі теж в нього були порушення режиму. І МС за нього 100 млн заплатили) Ну а Гвардіола з почуттям гумору) молодець) Хоча думаю оштрафує хлопців і рознос їм влаштував)
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    Standard, 08.02.2022 18:41
    -1
    На Росії один бомбардир кулачок до фуражки прикладав, а потім смикав свою сардельку на камеру.
    І нічого, лапті його навіть поважати стали більше.
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