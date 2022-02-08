ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на видео с пьяным Грилишем

На выходных в сети появился ролик с Риядом Марезом, Кайлом Уокером и Джеком Грилишем. Если первые 2 выглядели более адекватно, то вот Грилиш еле стоял на ногах и его даже не пустили в бар. Ситуация не осталась незамеченной. В этом видео реакция Гвардиолы на случившееся.