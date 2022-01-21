Провал биатлонистов, удачный матч Лунина, Шахтеру придется продать Соломона

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20 января.

1. Антхольц-2022. Худшая гонка сезона: украинцы не попали в топ-40. Подопечные Юрая Санитры не справились со стрельбой в стартовой гонке предолимпийского этапа.

2. Куда податься гению? Шесть путей для Криштиану Роналду. 36-летний португалец все еще очень амбициозен, из-за чего может покинуть кризисный Олд Траффорд.

3. Сенсация! Атлетик в овертайме выбил Барселону из Кубка Испании. Героем матча 1/8 финала Кубка Испании стал Икер Муньяин.

4. У Лунина два сейва и обидный рикошет. Украинец помог Реалу пройти дальше. «Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании.

5. Йовичевич оценил возможный переход Коноплянки в Днепр-1. Минусов очень много.

6. Агент: «Соломон не продлил контракт с Шахтером. Это говорит о его будущем». В ближайшее время донецкому клубу, очевидно, придется продавать легионера.

7. Источник: Металлист хочет купить бразильского форварда за 1,3 млн евро. Давид да Ора, который выступает за «Виторию», может переехать в Харьков.

8. Виктор КОВАЛЕНКО: «Если бы не Малиновский, было бы много проблем». Украинский полузащитник рассказал о поддержке соотечественника в «Аталанте».

9. Не более трех игроков из одного клуба. ФИФА изменит систему аренд. Новые правила вступят в силу с лета 2022 года.

10. Леннокс ЛЬЮИС: «Я не должен был драться с Кличко». Перед поединком с украинцем британский боец находился в не в наилучшей форме.