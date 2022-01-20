Не более трех игроков из одного клуба. ФИФА изменит систему аренд

Новый правила вступят в силу с лета 2022 года

  • 20.01.2022 15:24
  • 518 просмотров
  • 5 комментариев
Не более трех игроков из одного клуба. ФИФА изменит систему аренд
© Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА приняла решение заметно изменить нынешнюю систему аренд. Новый правила вступят в силу с лета 2022 года, и они будут намного более жесткими.

Теперь клубы будут вынуждены заключать письменное соглашение, в котором будут указаны все условия аренды. Минимальный срок аренды – полгода между двумя трансферными окнами, максимальный – один года. Субаренды игроков в третьи клубы будут запрещены.

За один сезон клуб не сможет отдавать или брать в аренду из одного и того же клуба более трех игроков.

Максимальное количество аренд также будет ограничено. В сезоне 2022/2023 клуб сможет отдавать в аренду не более 8 игроков и арендовать не более 8 игроков. В сезоне 2023/2024 – не более 7 игроков, а начиная с 2024 года – не более шести. Данный ограничения не будут распространяться на игроков моложе 21 года.

Источник — ФИФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kolezey-2
    kolezey-2, 20.01.2022 15:26
    +2
    ПИ...ДА Мариуполю
    Ссылка
    zhevasil
    online
    zhevasil, 20.01.2022 15:30
    +1
    kolezey-2, 20.01.2022 15:26
    ПИ...ДА Мариуполю
    С языка снял.
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    Fitness2643
    Fitness2643, 20.01.2022 15:45
    0
    Maks___krot, 20.01.2022 15:40
    Куда дынамо своих бревен будет девать ненужных ,у шахты то молодежь вся почти до 20 лет по арендам
    Туда куда и кротам, Мариуполь хороните! И матталист 1925. Хана молча
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    L.F.C.
    online
    L.F.C., 20.01.2022 15:45
    0
    Бедный арендуполь Хотя учитывая что фомин играл в нем без контракта ничего удивительного.
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    BekXan
    BekXan, 20.01.2022 15:30
    0
    Это не решит проблему не больше 3 арендованных вообще в клубе.
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    Maks___krot
    online
    Maks___krot, 20.01.2022 15:40 (изменен)
    -2
    Куда дынамо своих бревен будет девать ненужных ,у шахты то молодежь вся почти до 20 лет по арендам
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