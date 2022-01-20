Не более трех игроков из одного клуба. ФИФА изменит систему аренд

ФИФА приняла решение заметно изменить нынешнюю систему аренд. Новый правила вступят в силу с лета 2022 года, и они будут намного более жесткими.

Теперь клубы будут вынуждены заключать письменное соглашение, в котором будут указаны все условия аренды. Минимальный срок аренды – полгода между двумя трансферными окнами, максимальный – один года. Субаренды игроков в третьи клубы будут запрещены.

За один сезон клуб не сможет отдавать или брать в аренду из одного и того же клуба более трех игроков.

Максимальное количество аренд также будет ограничено. В сезоне 2022/2023 клуб сможет отдавать в аренду не более 8 игроков и арендовать не более 8 игроков. В сезоне 2023/2024 – не более 7 игроков, а начиная с 2024 года – не более шести. Данный ограничения не будут распространяться на игроков моложе 21 года.