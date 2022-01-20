Источник: Металлист хочет купить бразильского форварда за 1,3 млн евро

Давид да Ора, который выступает за «Виторию», может переехать в Харьков

  • 20.01.2022 06:30
  • 327 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Металлист хочет купить бразильского форварда за 1,3 млн евро
© ФК Витория. Давид да Ора

Бразильский нападающий Давид да Ора, который выступает за клуб «Витория», может стать игроком харьковского «Металлиста».

Руководство украинского клуба планирует купить у «Витории» форварда за сумму около 1,3 млн евро. Бразильцы согласны продать не более 80% прав на Давида, а «Металлист» хочет приобрести все 100% прав. 

22-летний Давид да Ора является воспитанником «Витории», которая выступает в чемпионате штата Байано и во втором дивизионе чемпионата Бразилии. «Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге чемпионата Украины.

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(4 голоса)

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Комментарии
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    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 20.01.2022 06:44
    +2
    Артем Дима футболист, 20.01.2022 06:41
    Какой же хлам скупает ярославский в этот раз... что не трансфер то мусор. Добавлю к статье - Давід да Ора грає на позиції центрального форварда за Віторію у 2-му дивізіоні Бразилії та чемпіонаті штату Байяно.
    Портал Transfermarkt оцінив його у 250 тисяч євро.
    А что скажешь если этот как ты сказал хлам будет через сезон в ЛЧ играть на пару с Шахтером?
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 20.01.2022 06:41
    -2
    Какой же хлам скупает ярославский в этот раз... что не трансфер то мусор. Добавлю к статье - Давід да Ора грає на позиції центрального форварда за Віторію у 2-му дивізіоні Бразилії та чемпіонаті штату Байяно.
    Портал Transfermarkt оцінив його у 250 тисяч євро.
    Ссылка
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