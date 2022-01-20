Источник: Металлист хочет купить бразильского форварда за 1,3 млн евро

Бразильский нападающий Давид да Ора, который выступает за клуб «Витория», может стать игроком харьковского «Металлиста».

Руководство украинского клуба планирует купить у «Витории» форварда за сумму около 1,3 млн евро. Бразильцы согласны продать не более 80% прав на Давида, а «Металлист» хочет приобрести все 100% прав.

22-летний Давид да Ора является воспитанником «Витории», которая выступает в чемпионате штата Байано и во втором дивизионе чемпионата Бразилии. «Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге чемпионата Украины.