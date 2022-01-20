Виктор КОВАЛЕНКО: «Если бы не Малиновский, было бы много проблем»

Украинский полузащитник рассказал о поддержке соотечественника в «Аталанте»

  • 20.01.2022 14:33
  • 3048 просмотров
  • 9 комментариев
Виктор КОВАЛЕНКО: «Если бы не Малиновский, было бы много проблем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко, чей контракт принадлежит «Аталанте», рассказал о помощи, которую ему оказал 28-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский после переезда в Италию.

«Круто ли иметь человека, который тебе все подсказывает? Очень, очень круто. Я думаю, если бы не Руслан и Роксана (жена Малиновского — прим. ред.), то много проблем бы было. А так они нам подсказывали первые два-три месяца жизни в Италии, говорили про всякие моменты. Бытовые и не только. Я им очень благодарен. Счастье — приехать в какой-то клуб, где есть человек, который разговаривает на твоем языке и из твоей страны», — рассказал Коваленко.

Коваленко перешел в «Аталанту» из донецкого «Шахтера» зимой 2021 года в качестве свободного агента. С августа 2021 года игрок защищает цвета «Специи» на правах аренды.

Источник — FootballHub

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Жека Еленок
    online
    Жека Еленок, 20.01.2022 14:53
    +5
    Mark2119, 20.01.2022 14:38
    Витёк давай на родину! Ты в Специи все ровно на банке сидишь а у нас тут Мариуполь в спасении нуждается)) для тебя это неплохой карьерный рывок будет)
    Это тебе до Коваленко в жизни ещё рост рост предстоит
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    Maks___krot
    online
    Maks___krot, 20.01.2022 15:19
    +3
    Шпрот с фанькой и l.f.C(evil/Jv,ФендеРь ),затихорились вычитывают и мунясят убогие ,мало минусов подключите ещё больше своих аккаунтов
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    Fitness2643
    Fitness2643, 20.01.2022 15:42
    +2
    Maks___krot, 20.01.2022 14:52
    Псина,да он в этом сезоне ассистов уже сделал больше чем малина ,и пользе клубу принес за пол года больше чем ярмола за 3 года на скамейке в вест хеме
    Не смеши, нашёл с кем ровнять.мелочь с лидером сборной, вторым голеадором после Шевы и первым по результативным действиям. Пусть покажет хоть долю того в 30-33 и поговорим.
    Малиновский 7 активных действий, а сколько Коваленко? Не ровняй Аталанту с Специей.
    И ещё раз Коваленко в 30 уж точно топ чемпионате не сыграет!
    Пусть дитё хоть сейчас порадуется пиару!
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 20.01.2022 14:41
    +2
    Хіба він вільним агентом йшов? Говорили ж про 700 тис, ще півроку було ніби контракту...
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    Mikola_Bokopor
    Mikola_Bokopor, 20.01.2022 15:20
    +1
    Face Control, 20.01.2022 14:54
    На родину скоро Миколка с такой «игрой» вернётся.
    Скоро вернусь к дырявым, ждите
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    Mikola_Bokopor
    Mikola_Bokopor, 20.01.2022 15:20
    0
    Face Control, 20.01.2022 14:54
    На родину скоро Миколка с такой «игрой» вернётся.
    Скоро вернусь к дырявым, ждите
    Ссылка
    Maks___krot
    online
    Maks___krot, 20.01.2022 14:52 (изменен)
    -1
    Mark2119, 20.01.2022 14:38
    Витёк давай на родину! Ты в Специи все ровно на банке сидишь а у нас тут Мариуполь в спасении нуждается)) для тебя это неплохой карьерный рывок будет)
    Псина,да он в этом сезоне ассистов уже сделал больше чем малина ,и пользе клубу принес за пол года больше чем ярмола за 3 года на скамейке в вест хеме
    Ссылка
    Mark2119
    online
    Mark2119, 20.01.2022 14:38
    -2
    Витёк давай на родину! Ты в Специи все ровно на банке сидишь а у нас тут Мариуполь в спасении нуждается)) для тебя это неплохой карьерный рывок будет)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.01.2022 14:54
    -3
    Mark2119, 20.01.2022 14:38
    Витёк давай на родину! Ты в Специи все ровно на банке сидишь а у нас тут Мариуполь в спасении нуждается)) для тебя это неплохой карьерный рывок будет)
    На родину скоро Миколка с такой «игрой» вернётся.
    Ссылка
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