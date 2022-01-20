Виктор КОВАЛЕНКО: «Если бы не Малиновский, было бы много проблем»

25-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко, чей контракт принадлежит «Аталанте», рассказал о помощи, которую ему оказал 28-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский после переезда в Италию.

«Круто ли иметь человека, который тебе все подсказывает? Очень, очень круто. Я думаю, если бы не Руслан и Роксана (жена Малиновского — прим. ред.), то много проблем бы было. А так они нам подсказывали первые два-три месяца жизни в Италии, говорили про всякие моменты. Бытовые и не только. Я им очень благодарен. Счастье — приехать в какой-то клуб, где есть человек, который разговаривает на твоем языке и из твоей страны», — рассказал Коваленко.

Коваленко перешел в «Аталанту» из донецкого «Шахтера» зимой 2021 года в качестве свободного агента. С августа 2021 года игрок защищает цвета «Специи» на правах аренды.