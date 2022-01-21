Атлетик
3 : 2
Барселона
20.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сенсация! Атлетик в овертайме выбил Барселону из Кубка Испании

Героем матча 1/8 финала Кубка Испании стал Икер Муньяин

  • 21.01.2022 01:05
  • 747 просмотров
  • 5 комментариев
Сенсация! Атлетик в овертайме выбил Барселону из Кубка Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Атлетиком» Бильбао и «Барселоной» (3:2 д.в.).

Хозяева поля вели в счете 2:1, однако «Барса» забила гол на 90+3 минуте и перевела игру в овертайм.

В дополнительное время« Атлетику» удалось забить гол с пенальти и преподнести сенсацию. Автором дубля и решающего гола стал Икер Муньяин.

Кубок Испании. 1/8 финала

Атлетик – Барселона – 3:2 (д.в.)

Гол: Икер Муньяин, 2, 105+1 (пен), Иньиго Мартинес, 86 – Ферран Торрес, 20, Педри, 90+3.

ГОЛ! 1:0. Икер Муньяин, 2 мин.

ГОЛ! 1:1. Ферран Торрес, 20 мин.

ГОЛ! 2:1. Иньиго Мартинес, 86 мин.

ГОЛ! 2:2. Педри, 90+3 мин.

ГОЛ! 3:2. Икер Муньяин, 105+1 мин (пен)

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    googlle
    googlle, 21.01.2022 01:12
    +10
    Чого б це було зараз сенсацією?!
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    Spectra
    Spectra, 21.01.2022 01:19
    +5
    Сырая Барса, ближайшее 2-3 будет перестройка, никаких крупных титулов.
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    andre_lui
    andre_lui, 21.01.2022 01:25
    +4
    Атлетік домінував впродовж матчу. Барса насилу зачепилася за овертайм. Атлетіку не звикати ображати грандів тим більше у кубку. Не так давно був Реал. А Барсу зараз і команда слабша за Атлетік здатна образити
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    Karaim2011
    Karaim2011, 21.01.2022 01:24
    +4
    Сенсация??!
    Вы серьезно??)))
    Это было бы сенсацией, если бы барса прошла дальше)
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 21.01.2022 01:28 (изменен)
    +3
    Підтримую коллег!!!
    Сенсація???
    Кубковий "тафгай" ,взяв своє...вигриз!
    Сенсація лишень на папері, та й то за рахунок статуса клубів
    атлетік - БАРСЕЛОНА
    Ссылка
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