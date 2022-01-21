Сенсация! Атлетик в овертайме выбил Барселону из Кубка Испании

20 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Атлетиком» Бильбао и «Барселоной» (3:2 д.в.).
Хозяева поля вели в счете 2:1, однако «Барса» забила гол на 90+3 минуте и перевела игру в овертайм.
В дополнительное время« Атлетику» удалось забить гол с пенальти и преподнести сенсацию. Автором дубля и решающего гола стал Икер Муньяин.
Кубок Испании. 1/8 финала
Атлетик – Барселона – 3:2 (д.в.)
Гол: Икер Муньяин, 2, 105+1 (пен), Иньиго Мартинес, 86 – Ферран Торрес, 20, Педри, 90+3.
ГОЛ! 1:0. Икер Муньяин, 2 мин.
ГОЛ! 1:1. Ферран Торрес, 20 мин.
ГОЛ! 2:1. Иньиго Мартинес, 86 мин.
ГОЛ! 2:2. Педри, 90+3 мин.
ГОЛ! 3:2. Икер Муньяин, 105+1 мин (пен)
Источник — Sport.ua
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Вы серьезно??)))
Это было бы сенсацией, если бы барса прошла дальше)
Сенсація???
Кубковий "тафгай" ,взяв своє...вигриз!
Сенсація лишень на папері, та й то за рахунок статуса клубів
атлетік - БАРСЕЛОНА
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