Матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» проходит 20 января в 22:30.
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Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Икер Муниаин (Атлетик).
Источник — Sport.ua
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