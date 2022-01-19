Атлетик – Барселона. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании

  • 19.01.2022 22:19
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Атлетик – Барселона. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона».

«Атлетик» в предыдущем матче Кубка Короля обыграл на выезде «Атлетико Манча-Реаль» (2:0). Затем после ничьи 0:0 в рамках баскского дерби с «Алавесом» (0:0) команда из Бильбао сыграла в матчах Суперкубка Испании. В полуфинале баски победили мадридский «Атлетико» (2:1), а в финале уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

«Барса» проиграла «Реалу» в полуфинале Суперкубка (2:3), а до этого сыграла 1:1 с «Гранадой» в Ла Лиге и победила 2:1 «Линарес» на выезде в матче предыдущего раунда Кубка Испании

«Да, накануне обе команды играли против «Реала» в Суперкубке Испании. «Атлетик» неплохо выглядел в финале. «Барселона» сейчас начинает потихоньку выкарабкиваться из этой ямы. Многие футболисты восстановились от травм. Они вышли из лазарета и готовы играть. У Хави есть выбор, кого выпустить на поле. У каталонцев команда молодая, быстрая.

В этой паре, мне кажется, баски обыграют дома «Барселону», как это было в прошлом году в матче за Суперкубок. Трудно играть с басками у них дома», – сказал Воробей.

Матч «Атлетик» – «Барселона» состоится 20 января. Начало встречи – в 22:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион Украины и трехкратный обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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