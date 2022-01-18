Левандовски – игрок года, Свитолина и Костюк побеждают на Australian Open

Главные новости за 17 января на Sport.ua

  • 18.01.2022 06:00
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Левандовски – игрок года, Свитолина и Костюк побеждают на Australian Open
© ФК Бавария Мюнхен. Роберт Левандовски

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 17 января.

1. Справедливо! В ФИФА определили лучшего футболиста мира в 2021 году. 17 января в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам.

2. Есть победа. Свитолина выиграла стартовый матч на Australian Open. Первая ракетка Украины в двух сетах одолела француженку Фиону Ферро.

3. Костюк вслед за Свитолиной вышла во второй круг Australian Open. Марта на старте соревнований одолела Диан Парри из Франции.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 арендовал защитника Динамо. Роман Вантух заменит Владислава Дубинчака.

5. Без шансов. Цуренко разгромно уступила Барти на Australian Open. Еще одна украинка покидает турнир. 

6. Громов хочет покинуть Зарю. Его перевели в дубль. Полузащитник настроен сменить клуб.

7. ВИДЕО. Шедевр рабоной! В ФИФА определили самый красивый гол 2021 года. 17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам.

8. Евгений Коноплянка: пропащая сила. Валерий Василенко уже не верит, что Коно когда-либо вернется на былой уровень.

9. На последних секундах! Ассист Коваленко принес Специи победу над Миланом. Украинский хавбек решил исход встречи.

10. Заключительный разгром. Украина поражением от Хорватии завершила Евро-2022. Наша команда проиграла и третью встречу.

Источник — Sport.ua

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