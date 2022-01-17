Без шансов. Цуренко разгромно уступила Барти на Australian Open

Еще одна украинка покидает турнир

  • 17.01.2022 11:21
  • 2304 просмотра
  • 1 комментарий
Без шансов. Цуренко разгромно уступила Барти на Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) сыграла в основном раунде Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге 32-летняя спортсменка не смогла навязать борьбу Эшли Барти (№1 WTA). 

Australian Open. Первый круг
Эшли Барти (Австралия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:0, 6:1

В следующем раунде Барти сразится с Лучией Бронцетти (№142 WTA).

Ранее свои матчи проиграли Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Во второй раунд вышли Элина Свитолина и Марта Костюк.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    vital, 17.01.2022 12:09
    +4
    Наївно було чекати що такий професіонал як Ел, наступить на ті самі граблі що в першому колі на АО-2020, прагнучи зіграти на розслабоні проти Цуренко. Та й треба визнати що Леся зараз вже не та яка була ще 2 роки назад. Леся зараз може грати в теніс у своє задоволення. Бажаю їй після виходу на тенісну пенсію досягнути всього задуманого в житті поза межами спорту.
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