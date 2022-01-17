Без шансов. Цуренко разгромно уступила Барти на Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) сыграла в основном раунде Открытого чемпионата Австралии.
В первом круге 32-летняя спортсменка не смогла навязать борьбу Эшли Барти (№1 WTA).
Australian Open. Первый круг
Эшли Барти (Австралия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:0, 6:1
В следующем раунде Барти сразится с Лучией Бронцетти (№142 WTA).
Ранее свои матчи проиграли Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Во второй раунд вышли Элина Свитолина и Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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