Калинина в изнурительном матче уступила Пегуле и покинула Australian Open

Матч украинки длился почти три часа

  • 17.01.2022 10:02
  • 1581 просмотр
  • 5 комментариев
Калинина в изнурительном матче уступила Пегуле и покинула Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№49 WTA) не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
 
В стартовом поединке украинка уступила Джессике Пегуле из США (№21 WTA). Поединок длился почти три часа. Выиграв стартовую партию, Ангелина проиграла две последующие и в итоге покинула турнир.

Australian Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:7 (1:7), 5:7

Ранее во второй раунд Australian Open вышли Элина Свитолина и Марта Костюк.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 17.01.2022 10:15 (изменен)
    +3
    Поднят подачи вообще в топ-30 будет. Главная часть сезона будет на грунте, там надо брать по максимуму, а щас ей ничего защищать не нужно, пусть играет в свое удовольствие!
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    mykola
    mykola, 17.01.2022 10:07
    +3
    Молодчинка, старалася.
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    vital
    vital, 17.01.2022 10:08
    +2
    На відміну від Даяни, до Ангеліна питань щодо програного матчу майже немає, хіба що за винятком таю. Ну й проблеми з слабкими подачами в українки теж серйозно впливають негативно на розвиток подій у її матчах.В іншому навіть по рахунку, без перегляду відеотрансляції, можна зробити висновок що українка боролася до останнього.
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    alekos59
    alekos59, 17.01.2022 10:14
    -2
    Треба ж встигнути в кремлядь.
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    LomUs17
    LomUs17, 17.01.2022 10:08
    -2
    Как-так... По первому сету разносить должна была, да и во втором должна была дожимать. Пегулу никакую проходить надо было. Испугалась, что типа это ж уровень какой. Надо менять психологию, ничем они не лучше наших. Удачи, Ангелина, в дальнейшем!
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