Калинина в изнурительном матче уступила Пегуле и покинула Australian Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№49 WTA) не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В стартовом поединке украинка уступила Джессике Пегуле из США (№21 WTA). Поединок длился почти три часа. Выиграв стартовую партию, Ангелина проиграла две последующие и в итоге покинула турнир.
Australian Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:7 (1:7), 5:7
Ранее во второй раунд Australian Open вышли Элина Свитолина и Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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