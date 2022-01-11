Шевченко пока избежал отставки, Шахтер покупает Нереса, вылет Свитолиной

Главные новости за 10 января на Sport.ua

  • 11.01.2022 06:00
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Шевченко пока избежал отставки, Шахтер покупает Нереса, вылет Свитолиной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10 января.

1. Источник: Шевченко пока остается в Дженоа, но будущее под вопросом. Клуб пока не определился с тем, что делать дальше.

2. Источник: Шахтер и Аякс вышли на финишную прямую в переговорах по бразильцу. Давид Нерес может успеть даже поехать на первый сбор с донецкой командой.

3. К сезону не готова. Свитолина проиграла второй матч в Австралии. Элина в двух сетах уступила американке Мэдисон Киз, ни разу не заработав брейкпоинт.

4. Джокович выиграл суд. Его должны впустить в Австралию. Серб может сыграть на Australian Open.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в аренду Александрии. Богдан Билошевский продолжит карьеру в Александрии.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала украинского защитника. Андрей Бацула вернулся в Полтаву.

7. Калитвинцев, Костышин и еще 3 игрока. Александрия представила новичков. Клуб провел усиление состава перед второй половиной сезона.

8. Металлист планирует подписать экс-вратаря Динамо. Артур Рудько может вернуться в Украину.

9. На Десну наложен трансферный бан. Дима не играл, но хочет заоблачные суммы. Спортивный директор ​​​​​​Вадим Мельник подтвердил, что на клуб наложены санкции.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Львов отправил бразильского форварда в Казахстан. Шина перебрался в «Актобе».

Источник — Sport.ua

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