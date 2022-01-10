Металлист планирует подписать экс-вратаря Динамо

По информации «Динамо Киев Inside», экс-вратарь киевлян Артур Рудько в скором времени может вернуться в Украину.

В услугах стража ворот заинтересован «Металлист», который под выход в УПЛ нуждается в украинском вратаре. Сейчас основным кипером харьковчан является опытный Александр Рыбка.

29-летний Рудько выступает за кипрский «Пафос», а контракт игрока завершается летом 2022 года.

Артур в свое время провел в УПЛ 35 матчей, а также 5 раз сыграл в Лиге чемпионов.