Металлист планирует подписать экс-вратаря Динамо

Артур Рудько может вернуться в Украину

  • 10.01.2022 18:11
  • 3263 просмотра
  • 3 комментария
Металлист планирует подписать экс-вратаря Динамо
© ФК Пафос

По информации «Динамо Киев Inside», экс-вратарь киевлян Артур Рудько в скором времени может вернуться в Украину.

В услугах стража ворот заинтересован «Металлист», который под выход в УПЛ нуждается в украинском вратаре. Сейчас основным кипером харьковчан является опытный Александр Рыбка.

29-летний Рудько выступает за кипрский «Пафос», а контракт игрока завершается летом 2022 года.

Артур в свое время провел в УПЛ 35 матчей, а также 5 раз сыграл в Лиге чемпионов.

Источник — Telegram

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    c_a_p2
    c_a_p2, 10.01.2022 18:44
    +2
    Макс Коваль теж додому хоче...
    Ссылка
    c_a_p2
    c_a_p2, 10.01.2022 18:43
    0
    Майка вертається!
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 10.01.2022 18:59
    -2
    Кто это? Очередной дырявый клоун? Плиз только без них давайте.
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