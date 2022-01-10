К сезону не готова. Свитолина проиграла второй матч в Австралии

Элина в двух сетах уступила американке Мэдисон Киз, ни разу не заработав брейкпоинт

  • 10.01.2022 11:55
  • 1627 просмотров
  • 10 комментариев
К сезону не готова. Свитолина проиграла второй матч в Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№16 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.
 
В стартовом поединке украинка уступила Мэдисон Киз из США (№87 WTA).
 
Аделаида. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 2:6, 4:6

После кошмара в первой игре против соперницы, которой теннисистка уровня Свитолиной проигрывать теоретически не имеет права, перед сегодняшним матчем особых ожиданий не было. Киз хоть и провалила концовку прошлого сезона, но является экс-игроком топ-10 и имеет определенный уровень.
 
Старт матча остался за американкой, она была лучше во всех компонентах. Элина не могла найти первую подачу, а на второй нарывалась на хорошие приемы от Мэдисон. Украинка пыталась чуть острее подавать вторую, но это приводило к двойным ошибкам. После счета 4:0 американка немного ослабила хватку, позволила Свитолиной выиграть два гейма, но до брейкпоинтов украинки дело так ни разу и не дошло.


 
Вторая партия была более конкурентной, было видно, что Киз стала немного уставать. Тем не менее, представительница США оформила ранний брейк и за счет своей мощной подачи сумела довести матч до победы. У Элины был небольшой шанс при счете 3:4, когда она была в шаге от тройного брейкпоинта, но не сложилось.
 
Перед началом Открытого чемпионата Австралии ситуация плачевная. С такой игрой есть большие шансы проиграть уже в первом или втором круге.

Это была пятая встреча теннисисток, американка повела со счетом 3-2.
 
В следующем раунде Киз сразится против Даяны Ястремской (№102 WTA) или Терезы Мартинцовой (№48 WTA).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Disiny7
    online
    Disiny7, 10.01.2022 12:11
    +2
    Показательный пример: на каком расслабоне играла Мэдисон это пять!!! эйсов подряд, 5-ть Карл
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 10.01.2022 12:05
    +2
    Как бы Эля совсем не закончилась
    Ссылка
    Smart
    online
    Smart, 10.01.2022 12:17
    +1
    Ну Мэдисон Киз- это не девочка из подворотни: с американками всегда тяжело играть
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 10.01.2022 12:25
    0
    Перерадовалась за мужа.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 10.01.2022 12:23
    0
    Ждём Даяну, если она заиграет будет интересно посмотреть её против Киз, но сначало нужно пройди Мартинцову!
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 10.01.2022 12:03
    0
    В неї немає бажання грати від слова зовсім
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 10.01.2022 12:14
    -2
    Еліна не до сезону готувалася, а про чоловіка дбала (Про це сам Гаель сказав). тому результат - закономірний...
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    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 10.01.2022 12:02
    -5
    Летит всем подряд. Это говорит о том что не уровня не мастерства нету!
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    vittroy
    online
    vittroy, 10.01.2022 12:07
    -6
    ще одна ставка зайшла. давай давай......єврейка.може
    Ссылка
    vittroy
    online
    vittroy, 10.01.2022 12:02
    -10
    😂😂😂😂😂Давай до побачення......ото твоє місце недолуга.....
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