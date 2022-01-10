К сезону не готова. Свитолина проиграла второй матч в Австралии

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№16 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.



В стартовом поединке украинка уступила Мэдисон Киз из США (№87 WTA).



Аделаида. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 2:6, 4:6

После кошмара в первой игре против соперницы, которой теннисистка уровня Свитолиной проигрывать теоретически не имеет права, перед сегодняшним матчем особых ожиданий не было. Киз хоть и провалила концовку прошлого сезона, но является экс-игроком топ-10 и имеет определенный уровень.



Старт матча остался за американкой, она была лучше во всех компонентах. Элина не могла найти первую подачу, а на второй нарывалась на хорошие приемы от Мэдисон. Украинка пыталась чуть острее подавать вторую, но это приводило к двойным ошибкам. После счета 4:0 американка немного ослабила хватку, позволила Свитолиной выиграть два гейма, но до брейкпоинтов украинки дело так ни разу и не дошло.





Вторая партия была более конкурентной, было видно, что Киз стала немного уставать. Тем не менее, представительница США оформила ранний брейк и за счет своей мощной подачи сумела довести матч до победы. У Элины был небольшой шанс при счете 3:4, когда она была в шаге от тройного брейкпоинта, но не сложилось.



Перед началом Открытого чемпионата Австралии ситуация плачевная. С такой игрой есть большие шансы проиграть уже в первом или втором круге.

Это была пятая встреча теннисисток, американка повела со счетом 3-2.



В следующем раунде Киз сразится против Даяны Ястремской (№102 WTA) или Терезы Мартинцовой (№48 WTA).