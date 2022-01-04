Неудачный старт сезона. Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира

Элина выиграла первый сет, но уступила Анастасии Гасановой

  • 04.01.2022 05:14
  • 1303 просмотра
  • 6 комментариев
Неудачный старт сезона. Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Аделаиде.

В поединке первого раунда восьмая сеяная украинка уступила россиянке Анастасии Гасановой (№130 WTA).

Аделаида. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 7:5, 4:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. Последний раз Свитолина проигрывала сопернице не из топ-100 больше года назад, когда уступила Наде Подороске в 1/4 финала Ролан Гаррос-2020.

В следующем раунде Гасанова сразится против Мисаки Дои из Японии (№105 WTA) или Кристины Кучовой из Словакии (№97 WTA).

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Elis
    Elis, 04.01.2022 05:32
    +5
    vittroy, 04.01.2022 05:27
    Занадто довго відпочивала....грошики скінчилися.......і це вже далеко не перший раз....
    Щоб у нас усіх так грошики скінчились
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    brutal2015
    brutal2015, 04.01.2022 05:31
    +4
    Мне показалось что Элина по физическим кондициям уступила сопернице. В начале сезона быть не в лучшем физической форме в принципе нормально, хотя АО уже совсем рядом. Ну и никуда не делись все её перепады и полное выключение из игры.
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    Spectra
    Spectra, 04.01.2022 05:17
    +2
    Кого тренера не поставишь, все равно Элина будет играть в нужный теннис
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    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 04.01.2022 05:32
    0
    10 - 15 ейсов в каждом!!! Матче і нерви в кармані! Послухайте діда і буде нам добре.
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    vittroy
    vittroy, 04.01.2022 05:27
    0
    Spectra, 04.01.2022 05:17
    Кого тренера не поставишь, все равно Элина будет играть в нужный теннис
    Занадто довго відпочивала....грошики скінчилися.......і це вже далеко не перший раз....
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    Arctic
    Arctic, 04.01.2022 05:21
    0
    Та ладно, це лише початок роботи з новим тренером...далі буде краще
    Подачі сьогодні не було абсолютно, Еліна трохи важко виглядала.
    Гаель підтримає, все буде добре.
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