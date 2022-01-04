Неудачный старт сезона. Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Аделаиде.
В поединке первого раунда восьмая сеяная украинка уступила россиянке Анастасии Гасановой (№130 WTA).
Аделаида. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 7:5, 4:6, 3:6
Это была первая встреча теннисисток. Последний раз Свитолина проигрывала сопернице не из топ-100 больше года назад, когда уступила Наде Подороске в 1/4 финала Ролан Гаррос-2020.
В следующем раунде Гасанова сразится против Мисаки Дои из Японии (№105 WTA) или Кристины Кучовой из Словакии (№97 WTA).
Источник — Sport.ua
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Подачі сьогодні не було абсолютно, Еліна трохи важко виглядала.
Гаель підтримає, все буде добре.
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