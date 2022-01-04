Неудачный старт сезона. Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Аделаиде.

В поединке первого раунда восьмая сеяная украинка уступила россиянке Анастасии Гасановой (№130 WTA).

Аделаида. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 7:5, 4:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. Последний раз Свитолина проигрывала сопернице не из топ-100 больше года назад, когда уступила Наде Подороске в 1/4 финала Ролан Гаррос-2020.

В следующем раунде Гасанова сразится против Мисаки Дои из Японии (№105 WTA) или Кристины Кучовой из Словакии (№97 WTA).