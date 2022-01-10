ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в аренду Александрии

Богдан Билошевский продолжит карьеру в Александрии

  • 10.01.2022 15:20
  • 2657 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в аренду Александрии
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев на официальном сайте проинформировало о переходе полузащитника Богдана Билошевского в «Александрию» на правах аренды.

Договор рассчитан на 1,5 года.

В первой части нынешнего сезона выступал за «Черноморец». В УПЛ 21-летний опорник провел 7 матчей и отметился двумя красными карточками.

Источник — ФК Динамо Киев

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 10.01.2022 15:45
    -1
    Развпятьлетние автобусники они такие.
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