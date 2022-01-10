ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в аренду Александрии

«Динамо» Киев на официальном сайте проинформировало о переходе полузащитника Богдана Билошевского в «Александрию» на правах аренды.
Договор рассчитан на 1,5 года.
В первой части нынешнего сезона выступал за «Черноморец». В УПЛ 21-летний опорник провел 7 матчей и отметился двумя красными карточками.
Источник — ФК Динамо Киев
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