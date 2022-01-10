Шевченко близок к отставке, Малиновский сделал гол+пас

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 9 января.
1. Журналист: Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие часы. Руководство клуба оценивает ситуацию после досадного поражения от «Специи».
2. Аталанта разгромила Удинезе. Малиновский забил гол и сделал ассист. Зрители увидели 8 голов в матче 21-го тура чемпионата Италии.
3. Дела печальны. Дженоа имеет 0 побед и 6 поражений в 9 матчах при Шевченко. Андрей Шевченко перед игрой сдал положительный тест на коронавирус.
4. Большой камбэк! Проигрывая в два мяча, Ювентус вырвал победу над Ромой. Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не забил пенальти в конце матча.
5. Оберхоф-2022. Ройселанд выиграла персьют, Блашко финишировала 22-й. Белоруска Анна Сола неожиданно не стартовала.
6. Жеребьевка Кубка Англии. С кем сыграют Миколенко, Зинченко и Ярмоленко. Матчи 1/16 финала Кубка Англии будут сыграны с 4 по 7 февраля.
7. Кубок Африки. Камерун выиграл матч открытия, забив два гола с пенальти. Сборная Камеруна победила команду Буркина-Фасо за счет дубля Абубакара.
8. Оберхоф-2022. Фийон Майе выиграл преследование, украинцы не попали в топ-20. Победитель спринта Александр Логинов провалил последний огневой рубеж.
9. Шахтеру интересен защитник сборной Молдовы. Олег Рябчук выступает в Греции за «Олимпиакос».
10. Монфис обыграл россиянина в финальном матче на турнире в Аделаиде. Муж Элины Свитолиной добыл 11-й титул в карьере.
Источник — Sport.ua
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