Большой камбэк! Проигрывая в два мяча, Ювентус вырвал победу над Ромой

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» совершил большой камбэк и одержал волевую победу над «Ромой» (4:3).

Команда Аллегри за 20 минут до конца проигрывала со счетом 1:3, однако сумел забить 3 гола и вырвать победу!

У «Ромы» отличились Тэмми Абрахам, Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини. За «Ювентус» забивали Пауло Дибала, Мануэль Локателли, Деян Кулушевски и Маттиа Де Шильо.

На 81-й минуте матча был удален защитник «Юве» Маттейс де Лигт. Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не забил пенальти, туринцев спас вратарь Войцех Щенсны.

«Ювентус» набрал 38 очков и входит в топ-5 Серии А. «Рома» имеет 32 балла и делит 6–8 позиции.

В другом матче игрового дня «Специя» победила «Дженоа» (1:0). Единственный гол забил Алессандро Бастони. Команда Андрея Андрея Шевченко имеет в активе 12 очков. Виктор Коваленко вышел у гостей на 85-й минуте.

Серия А. 21-й тур

Рома – Ювентус – 3:4

Голы: Абрахам, 11 (1:0). Дибала, 18 (1:1). Мхитарян, 48 (2:1). Пеллегрини, 53 (3:1). Локателли, 70 (3:2). Кулушевски, 72 (3:3). Де Шильо, 77 (3:4).

Нереализованный пенальти: Пеллегрини, 83.

Рома: Руй Патрисиу, Роджер Ибаньес, Винья, Смоллинг, Кристанте, Пеллегрини (Майораль, 87), Мэйтланд-Найлс, Верету (Перес, 78), Мхитарян, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 71)

Ювентус: Щенсны, Де Шильо, де Лигт, Ругани, Маккенни, Локателли, Бентанкур (Артур, 64), Дибала (Кьеллини, 82), Куадрадо, Кин (Мората, 64), Кьеза (Кулушевски, 32)

Предупреждения: Верету, 50, Роджер Ибаньес, 51, Кристанте, 76 – Куадрадо, 45, де Лигт, 52, Локателли, 65.

Удаления: де Лигт, 81.

Судья: Масса

Видеообзор матча.