21-й тур
Рома
3 : 4
Ювентус
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Большой камбэк! Проигрывая в два мяча, Ювентус вырвал победу над Ромой

Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не забил пенальти в конце матча

  • 09.01.2022 21:40
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Большой камбэк! Проигрывая в два мяча, Ювентус вырвал победу над Ромой
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» совершил большой камбэк и одержал волевую победу над «Ромой» (4:3).

Команда Аллегри за 20 минут до конца проигрывала со счетом 1:3, однако сумел забить 3 гола и вырвать победу!

У «Ромы» отличились Тэмми Абрахам, Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини. За «Ювентус» забивали Пауло Дибала, Мануэль Локателли, Деян Кулушевски и Маттиа Де Шильо.

На 81-й минуте матча был удален защитник «Юве» Маттейс де Лигт. Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не забил пенальти, туринцев спас вратарь Войцех Щенсны.

«Ювентус» набрал 38 очков и входит в топ-5 Серии А. «Рома» имеет 32 балла и делит 6–8 позиции.

В другом матче игрового дня «Специя» победила «Дженоа» (1:0). Единственный гол забил Алессандро Бастони. Команда Андрея Андрея Шевченко имеет в активе 12 очков. Виктор Коваленко вышел у гостей на 85-й минуте.

Серия А. 21-й тур

Рома – Ювентус – 3:4

Голы: Абрахам, 11 (1:0). Дибала, 18 (1:1). Мхитарян, 48 (2:1). Пеллегрини, 53 (3:1). Локателли, 70 (3:2). Кулушевски, 72 (3:3). Де Шильо, 77 (3:4).

Нереализованный пенальти: Пеллегрини, 83.

Рома: Руй Патрисиу, Роджер Ибаньес, Винья, Смоллинг, Кристанте, Пеллегрини (Майораль, 87), Мэйтланд-Найлс, Верету (Перес, 78), Мхитарян, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 71)

Ювентус: Щенсны, Де Шильо, де Лигт, Ругани, Маккенни, Локателли, Бентанкур (Артур, 64), Дибала (Кьеллини, 82), Куадрадо, Кин (Мората, 64), Кьеза (Кулушевски, 32)

Предупреждения: Верету, 50, Роджер Ибаньес, 51, Кристанте, 76 – Куадрадо, 45, де Лигт, 52, Локателли, 65.

Удаления: де Лигт, 81.

Судья: Масса

Видеообзор матча.

События матча
81' Матейс де Лигт (Ювентус) получает красную карточку.
77' ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Де Шильо (Ювентус).
74' ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Ювентус).
70' ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Ювентус).
53' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
48' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
18' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
11' ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 09.01.2022 21:50
    +1
    Такая драма, что завтра надо пересмотреть нарезку.
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