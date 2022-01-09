Большой камбэк! Проигрывая в два мяча, Ювентус вырвал победу над Ромой

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» совершил большой камбэк и одержал волевую победу над «Ромой» (4:3).
Команда Аллегри за 20 минут до конца проигрывала со счетом 1:3, однако сумел забить 3 гола и вырвать победу!
У «Ромы» отличились Тэмми Абрахам, Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини. За «Ювентус» забивали Пауло Дибала, Мануэль Локателли, Деян Кулушевски и Маттиа Де Шильо.
На 81-й минуте матча был удален защитник «Юве» Маттейс де Лигт. Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не забил пенальти, туринцев спас вратарь Войцех Щенсны.
«Ювентус» набрал 38 очков и входит в топ-5 Серии А. «Рома» имеет 32 балла и делит 6–8 позиции.
В другом матче игрового дня «Специя» победила «Дженоа» (1:0). Единственный гол забил Алессандро Бастони. Команда Андрея Андрея Шевченко имеет в активе 12 очков. Виктор Коваленко вышел у гостей на 85-й минуте.
Серия А. 21-й тур
Рома – Ювентус – 3:4
Голы: Абрахам, 11 (1:0). Дибала, 18 (1:1). Мхитарян, 48 (2:1). Пеллегрини, 53 (3:1). Локателли, 70 (3:2). Кулушевски, 72 (3:3). Де Шильо, 77 (3:4).
Нереализованный пенальти: Пеллегрини, 83.
Рома: Руй Патрисиу, Роджер Ибаньес, Винья, Смоллинг, Кристанте, Пеллегрини (Майораль, 87), Мэйтланд-Найлс, Верету (Перес, 78), Мхитарян, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 71)
Ювентус: Щенсны, Де Шильо, де Лигт, Ругани, Маккенни, Локателли, Бентанкур (Артур, 64), Дибала (Кьеллини, 82), Куадрадо, Кин (Мората, 64), Кьеза (Кулушевски, 32)
Предупреждения: Верету, 50, Роджер Ибаньес, 51, Кристанте, 76 – Куадрадо, 45, де Лигт, 52, Локателли, 65.
Удаления: де Лигт, 81.
Судья: Масса
Видеообзор матча.
|81'
|Матейс де Лигт (Ювентус) получает красную карточку.
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Де Шильо (Ювентус).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Ювентус).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Ювентус).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
Источник — Sport.ua
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