21-й тур
Рома
3 : 4
Ювентус
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Жозе МОУРИНЬО: «У нас в раздевалке слишком милые и слабые люди»

Главный тренер «Ромы» раскритиковал своих подопечных за поражение

  • 10.01.2022 07:48
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Жозе МОУРИНЬО: «У нас в раздевалке слишком милые и слабые люди»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Рома» в матче с «Ювентусом» лидировала со счетом 3:1, но в последние 20 минут пропустила три мяча и уступила со счетом 3:4.

Наставник римлян Жозе Моуриньо прокомментировал поражение.

«Это было 70 минут полного контроля… Мы очень хорошо действовали в течение 70 минут, но после произошел психологический коллапс. Когда ты в луже, то должен встать и показать, из чего ты сделан, но здесь, в раздевалке, есть люди, которые несколько слишком милы, несколько слишком слабы. 

В течение 70 минут мы показываем спектакль, который также является результатом нашего таланта, но игрокам часто не хватает индивидуальности в том, как они управляют своими эмоциями. Я сказал игрокам после поражения от «Милана», что им нужно иметь менталитет, более похожий на мой», - сказал Моуриньо.

Источник — Football-Italia

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