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09.01.2022 19:30   ТВ-трансляция: 

Рома - Ювентус. Прогноз и анонс на матч Серии А

Обе команды борются за место в еврокубках

  • 08.01.2022 13:09
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Рома - Ювентус. Прогноз и анонс на матч Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

Одним из центральных матчей 21-го тура Серии А будет поединок в Риме. «Рома» на «Стадио Олимпико» примет «Ювентус».

«Рома»

Назначение на пост главного тренера Жозе Моуриньо ожидаемых плодов «Роме» пока что не приносит. В Серии А «Волки» на данный момент идут лишь седьмыми в турнирной таблице. Отставание от топ-4 пока что не критическое, но качество игры «джаллоросси» явно не дотягивает до уровня Лиги чемпионов.

2022 год «Рома» начала неудачно – с выездного поражения от «Милан». При чем, сколько бы не жаловался Моуриньо на судейство, поражение было абсолютно заслуженным и закономерным.

В то время, как большинство клубов Серии А поразила новая волна коронавируса, у «Ромы» зараженных нет. Хотя кадровых проблем и без этого достаточно. Из-за дисквалификации не сыграют с «Ювентусом» защитники Джанлука Манчини и Рик Карсдорп, травмирован Борха Майораль, еще не закончил процесс реабилитации герой Евро-2020 Леонардо Спинаццола, а Диавара и Дарбо отправились на Кубок Африки.

«Ювентус»

«Ювентус» тянет на одно из главных разочарований нынешнего сезона Серии А. С возвращением на пост главного тренера Массимильяно Аллегри многие ждали от туринцев борьбы за Скудетто, однако после первого круга «Старая синьора» отставала от «Интера» уже на 12 очков. И сейчас реалистичной задачей для «Юве» является попадание в топ-4, но никак не чемпионство.

Хороший шанс приблизиться к топ-4 был в предыдущем туре. Однако «Ювентус» дома не сумел обыграть обескровленный «Наполи» - ничья 1:1.

Как и у «Ромы», у «Ювентуса» практически нет проблем с коронавирусом – заражен только третий вратарь Карло Пинсольо. Из-за травм не сыграют с «Ромой» защитники Леонардо Бонуччи и Данило.

История встреч

К данному моменту «Рома» и «Ювентус» встречались между собой в Серии А целых 175 раз. У «Ювентуса» более чем двукратное преимущество по победам – 84 против 41. Еще 50 матчей завершились вничью. Разница голов также в пользу «Ювентуса» - 270 против 187.

Прогноз на противостояние

Как показал матч против «Наполи», прогресс «Ювентуса» в конце 2021 года был лишь иллюзией, связанной с простым календарем. Тем не менее, «Рома» выглядит еще хуже. Рискнем предположить, что команда Массимильяно Аллегри как минимум не проиграет на выезде. Наша ставка – Х2, коэффициент 1,31.

Ориентировочные составы

«Рома»: Руй Патрисиу – Кумбулла, Смоллинг, Ибаньес – Рейнольдс, Кристанте, Верету, Пеллегрини, Винья – Дзаньоло, Абрахам

«Ювентус»: Щенсны – Куадрадо, Ругани, Ле Лигт, Алекс Сандро – МакКенни, Локателли, Рабьо – Кьеза, Мората, Бернардески

9 января, воскресенье

«Рома» - «Ювентус»
Рим. «Стадио Олимпико». 19:30
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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